De rechter heeft besloten: ‘De huidige harde lockdown blijft in stand’

De huidige harde lockdown om het coronavirus te bestrijden is volgens de rechter gegrond en blijft dus in stand. Die uitspraak deed de voorzieningsrechter van de rechtbank in Den Haag vandaag. Advocaat Bart Maes spande een kort geding aan tegen de Staat betreft de huidige lockdown, die hij dus verloor.

Maes en de zes mede-eisers wilden dat de harde lockdown onmiddellijk werd beëindigd en namen het op tegen de Staat. Volgens hen schendt de overheid hiermee grond- en mensenrechten van de Nederlandse bevolking. Tevergeefs, blijkt, want de rechter gaf de Staat gelijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Strenge lockdown in Nederland mag van rechter gehandhaafd blijven Wij bestuderen deze zeer teleurstellende uitspraak en komen later vandaag met nadere duiding. Hoger beroep wordt zeker niet uitgesloten. https://t.co/jxQPnjueaq — Bart Maes (@BartMaes16) January 5, 2022

Rechter vindt huidige lockdown terecht

De kortgedingrechter wees namelijk vandaag de vordering af, want volgens de rechter nam de overheid overwogen beslissingen op basis van deskundig advies. „Alleen als evident is dat de Staat onjuiste keuzes maakt, is plaats voor ingrijpen”, zei de rechter. „Het OMT heeft de lockdown geadviseerd en de Staat mag zijn beleid op dat advies afstemmen.”

Ook vindt de rechter dat de Staat een ruime beoordelingsvrijheid heeft bij het treffen van preventieve maatregelen op het gebied van gezondheid. En dat daarom „de voorzieningenrechter dus terughoudend moet toetsen”.

Maes kaartte aan dat de mensen van de nieuwe Omikron-variant minder ziek worden dan bijvoorbeeld van de Delta-variant. Maar het OMT stelt dat men nog niet alles weet over deze variant en de situatie onzeker is. Daarom is versoepelen nog niet mogelijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Helaas heeft de rechter besloten om de lockdown door te laten. Ondertussen geeft het OMT het advies om de lockdown langer dan 14jan te doen. Ik kan alleen hopen dat de staat anders beslist. Persoonlijk ben ik een beetje pissed off. Zoveel bedrijven sluiten heeft geen meerwaarde. — Trendykim (@trendykim) January 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rechter: lockdown mag blijven tot 14 januari. Onbegrijpelijk. Zie ook Barbara Baarsma: dit kost meer levens dan het oplevert! #stoplockdownnu — Ineke 👁 (@erisgeenzwart) January 5, 2022

Meer rechtszaken tegen coronabeleid van de Staat

De advocaat staat bekend als een raadsman die zich vaker tegen de Staat keert en uitspreekt tegen het coronabeleid. Eerder procedeerde hij tegen de invoering van het coronabewijs. Ook die rechtszaak verloor hij. Op 14 januari vindt het hoger beroep plaats tegen deze uitspraak bij het hof in Den Haag. Ook loopt er nog een bodemprocedure over het coronatoegangsbewijs.

De huidige lockdown geldt nog zeker tot 14 januari. Ook sprak het OMT zich al uit dat grote versoepelingen er nog niet aan zitten te komen. Naar verwachting is er eind januari ruimte voor voorzichtige versoepelingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.