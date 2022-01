OMT’er Marc Bonten verwacht geen grote versoepelingen: ‘Niet te veel hoop’

Stiekem hoopt men toch dat we bij de volgende persconferentie weer een beetje licht aan het einde van de tunnel zien. Maar volgens OMT’er en infectieziektendeskundige Marc Bonten moeten we daar niet te veel op hopen. Hij verwacht volgende week geen grote versoepelingen van de coronamaatregelen.

In de wandelgangen kijkt men alweer vooruit naar de persconferentie van volgende week. Dan wordt de balans wederom opgemaakt en gekeken welke coronamaatregelen blijven en welke versoepeld worden. Het Outbreak Management Team (OMT) geeft aankomende vrijdag een advies aan het kabinet.

Maar volgens OMT’er Bonten moeten we zeker niet te hard van stapel lopen. De Omikron-variant maakt de situatie nog steeds onzeker en hij legde bij Nieuwsuur uit dat we voorzichtig moeten blijven. De OMT’er vertelde in het programma dat versoepelingen nu niet voor de hand liggen. „Als er ruimte is voor versoepeling, denk ik dat het OMT zal zeggen: ga dat in kleine stapjes doen en ga steeds kijken wat er gebeurt.” Het OMT-advies van vrijdag heeft veel invloed op de beslissingen van het kabinet. Op basis van dat advies wordt gekeken of de huidige lockdown verlengd wordt of dat er versoepelingen volgen.

Bonten sprak uit dat hij hoopt dat wetenschappers de komende dagen meer informatie over de Omkiron-variant kunnen geven. Deze variant blijkt besmettelijker, maar wel minder gevaarlijk. Mensen worden minder ziek hiervan. Daarom is het de vraag of de Omikron-variant ook voor druk op de zorg zorgt. En in hoeverre coronapatiënten besmet met deze variant de zorg nog overbelasten. Volgens Bonten blijft het „cruciaal” om de boosterprik te nemen. Om zo de zorgpiek zo laag mogelijk te houden.



De scholen kunnen 10 januari gelukkig van start. Dankzij de maatregelen is de druk op de zorg gedaald en de te verwachten omikrongolf verlaagd en vertraagd. Over hoe die zich verder ontwikkelt is nog veel onzeker. Maar boosteren werkt. Dus haal die prik! 👉https://t.co/JzUXSvKeS3 pic.twitter.com/z94RBHnPHX — Hugo de Jonge (@hugodejonge) January 3, 2022

Hugo de Jonge: ‘Te weinig mensen halen boosterprik’

Over die boosterprik had ook coronaminister Hugo de Jonge, die zijn laatste dagen slijt als minister van Volksgezondheid, gisteren nog iets te zeggen. Volgens hem halen te weinig mensen momenteel een booster. Inmiddels zijn de laatste 18-plussers opgeroepen voor een boosterafspraak. De Jonge vertelde dat het ‘boosteren’ snel gaat, maar de opkomst voor een extra prik wel groter mag.

De eerst volgende persconferentie voor de handhaving van de huidige maatregelen blijft dan ook staan op 14 januari.