Verdubbeling vuurwerkslachtoffers bij de plastisch chirurg: ‘Terug bij af’

Het vuurwerkverbod voor de voorbije jaarwisseling lijkt weinig profijt te hebben gehad. Niet alleen was er op de meeste plaatsen volop (illegaal) vuurwerk te zien, ook plastisch chirurgen moeten even bijkomen van een drukke week.

Volgens hen zijn ze ‘terug bij af’.

Drukte plastische chirurgie

Ondanks het verbod op vuurwerk werden er namelijk 39 mensen behandeld op de afdeling plastische chirurgie. En dat is schrikken. Een jaar geleden kwamen er namelijk 18 vuurwerkslachtoffers op een operatietafel terecht. Ook toen was er een vuurwerkverbod. Het aantal slachtoffers is dus meer dan verdubbeld. Van de 39 waren er 16 minderjarig.

De 39 gewonden betreffen zeker niet alle vuurwerkslachtoffers. Het gaat hier om het aantal mensen die plastische chirurgie nodig hadden na een vuurwerkongeval. Bij huisartsenposten en Spoedeisende Hulpen zijn nog een veelvoud aan gewonden binnengekomen.



Handamputaties

Een derde van het werk van de plastisch chirurgen bestond dit jaar uit gedeeltelijke of volledige handamputaties; 13 van de 39 slachtoffers raakte gewond aan vingers of hand. Bij het jongste slachtoffer, een jongetje van 7 jaar oud, moesten meerdere delen van vingers worden verwijderd. In vijf gevallen ging het om een volledige handamputatie.

Schrikbarende cijfers dus, ook voor de plastisch chirurgen, die vooral mensen binnen zagen komen met letsel door de beruchte Cobra, een illegaal zwaar knalvuurwerk. „We zijn eigenlijk terug bij af”, zegt dr. Annekatrien van de Kar. Ze is plastisch chirurg en verbonden aan het OLVG.

Vuurwerkverbod

Daarmee bedoelt ze dat we niet veel verder zijn dan vóór het vuurwerkverbod, dat vooral gericht was op corona. „Twee jaar geleden, toen er nog geen verbod was, zijn er 50 slachtoffers behandeld”, aldus Van de Kar.

De stijging van de cijfers lijkt te komen doordat er massaal illegaal vuurwerk uit het buitenland is gehaald. „Het vuurwerkverbod werkt niet, want er staat geen hek om Nederland”, zei Jeffrey Peters van Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond. De afgelopen weken stonden er lange rijen bij vuurwerkwinkels in met name België.



