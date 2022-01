‘Klimaatdrammer’ Jetten ambitieus: ‘Koploper worden op gebied van klimaat’

Demissionair premier Mark Rutte is toe aan de derde dag van zijn gesprekken met de nieuwe ministers en staatssecretarissen. Vandaag is onder meer Rob Jetten aan de beurt, die grootse plannen heeft met zijn nieuwe rol.

Jetten wordt de nieuwe minister voor Klimaat en Energie, al was dat nog vrij onverwacht. Het D66-kopstuk ging er „tot diep in de formatie” van uit dat hij fractievoorzitter van D66 zou worden. Op het laatste moment vroeg D66-leider Sigrid Kaag Jetten echter om minister te worden voor Klimaat en Energie. Na er een nacht „goed” over geslapen te hebben, besloot Jetten ‘ja’ te zeggen, vooral vanwege zijn nieuwe portefeuille. „Heel eerlijk: ik denk dat ik tegen een ander ministerschap nee had gezegd.”

‘Klimaatdrammer’ Jetten ambitieus

En dat heeft een reden. Klimaat lijkt Rob Jetten namelijk op het lijf geschreven te zijn. Oud-Kamerlid Klaas Dijkhoff van de VVD noemde hem voorheen zelfs een ‘klimaatdrammer’. „Het was een paar jaar geleden echt nodig om als klimaatdrammer het thema hoog op de politieke agenda te krijgen”, zegt Jetten voorafgaand aan zijn gesprek met Rutte. „Gelukkig zijn er met het vorige kabinet al eerste stappen gezet, nu ligt er een heel ambitieus coalitieakkoord op klimaat en energie.”

Hoe hij die ambities waar wil maken, daar gaat Jetten de komende tijd aan werken. Wel geeft hij aan dat het niet vanzelf zal gaan. „Het zal de komende tijd heel veel inspanningen vragen om koploper te worden op het gebied van klimaat. Niet alleen van mij, maar van het hele kabinet en iedereen in het land”, aldus Jetten.

Coalitieakkoord klimaat

Het is voor het eerst dat er een minister voor Klimaat en Energie komt. Eerder zat het klimaat bij de economische portefeuille inbegrepen. Veel details uit het coalitieakkoord zijn nog niet bekend. In ieder geval is zeker dat Jetten zich bezig gaat houden met onder meer CO20-uitstoot, energienetwerken, duurzame energie en elektrisch vervoer. Veel van de doelen zijn gericht op 2030.