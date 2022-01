Ondernemers en virologen klaar met optreden OMT: ‘Word er kotsmisselijk van’

Ondernemers hebben het helemaal gehad met het Outbreak Management Team, het OMT. Dat zeggen ze tegen De Telegraaf. Dit omdat OMT-leden volgens de ondernemers voor onrust zorgen in de media en het beleid te veel bepalen.

Het OMT liet gisteren weten dat we waarschijnlijk pas eind januari meer versoepelingen kunnen verwachten. De huidige lockdown geldt in ieder geval tot en met 14 januari en alleen de basisscholen en middelbare scholen gaan voorlopig open. Vanwege deze versoepeling denkt het OMT eind januari of begin februari een omikron-piek te bereiken.

OMT over lockdown

Ook zei OMT’er Marc Bonten bij Nieuwsuur dat hij voorlopig niet al te grote versoepelingen verwacht, zeker niet nu de scholen opengaan. „Als er ruimte is voor versoepeling, denk ik dat het OMT zal zeggen: ga dat in kleine stapjes doen en ga steeds kijken wat er gebeurt.”



Dat bepaalt u niet, heer Bonten. Het OMT is géén democratisch orgaan, maar een aantal hobby-adviseurs die op basis van foute voorspellingen ‘t land graag op slot zetten. ‘Hoop niet te veel op beëindiging coronamaatregelen, zegt OMT-lid Bonten. Nieuwsuur’ https://t.co/Bac2tylcrv — Hans van Tellingen (@hansvantelling) January 4, 2022

‘OMT bepaalt coronabeleid, niet kabinet’

Het leidt tot irritatie bij collega-virologen en ondernemers. Ze hebben het gehad met de publieke optredens van OMT’ers. Zeker dat er nu al over een langere lockdown wordt gesproken, schiet in het verkeerde keelgat. „Zo creëer je veel onrust”, zegt Jan Meerman, directeur van INretail. „Ik word er kotsmisselijk van”, klinkt het vanuit de kappersbranche.

Volgens de ondernemers wordt het tijd dat het kabinet paal en perk gaat stellen aan de media-uitingen van leden van het Outbreak Management Team. Ondernemersclubs stellen dat het zelfs lijkt alsof het OMT het coronabeleid bepaalt in plaats van het kabinet. „Dat moet het kabinet toch ook niet willen? Het is gek dat wij als enige land in lockdown zitten”, aldus Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.



Scholen open, OMT dicht. — ΔΓ (@dimgrr) January 3, 2022

‘OMT gedraagt zich als autoriteit’

De ondernemers staan niet alleen in hun frustratie richting het OMT, want ook virologen vinden dat de groep experts zich niet naar behoren gedraagt. „Het is een adviesorgaan, maar na bijna twee jaar, in identieke samenstelling, gedraagt het zich als een autoriteit die het beleid vaststelt, zelfs op langere termijn”, zegt Louis Kroes van het LUMC in Leiden.