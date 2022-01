Gezonde kinderen kunnen vanaf vandaag vaccinatie tegen corona krijgen

Gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar worden vanaf vandaag uitgenodigd voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Hun ouders krijgen een brief, met daarin informatie over het telefonisch maken van een afspraak.

Het is de bedoeling dat volgende week de eerste vaccinatie wordt gezet. Kinderen krijgen een ‘kinderdosis’ van het vaccin van Pfizer/BioNTech. Kinderen uit hetzelfde gezin worden samen gevaccineerd, als daar ruimte voor is en als ouders dat willen. Ouders moeten dan wel voor elk kind een aparte afspraak maken.

1,3 miljoen kinderen kunnen vaccinatie krijgen

In totaal kunnen bijna 1,3 miljoen kinderen een coronaprik krijgen. Gezonde kinderen krijgen na acht weken een tweede prik. Voor kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar is de tijd tussen de twee vaccinaties korter, namelijk vier weken.

Laatstgenoemde groep kon al eerder een prikafspraak maken. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld een aangeboren hartafwijking of het downsyndroom. Zij lopen bij een coronabesmetting mogelijk meer risico.

Het uitnodigen van gezonde kinderen voor een vaccinatie tegen corona werd op 7 januari bekendgemaakt. Toen stond Hugo de Jonge nog aan het roer als minister van Volksgezondheid. Inmiddels is dat, in kabinet Rutte IV, Ernst Kuipers.

Veel te doen om het vaccineren van kinderen

Er was de afgelopen tijd veel te doen om het geven van een vaccinatie aan kinderen. Op sociale media riepen ouders er niet over te peinzen. Onder meer de hashtag #blijfvanonzekinderenaf werd veel gebruikt.

Ook de Kinderombudsman gaf eerder een mening. Het instituut vindt het goed dat kinderen de mogelijkheid wordt geboden om zich te vaccineren tegen het coronavirus. „Zo kan de verspreiding van het virus binnen de schoolmuren worden tegengegaan.” Wel noemt de Kinderombudsman het belangrijk dat de keuze om de prik niet te nemen geen nadelige gevolgen mag hebben voor een kind. „Met name vanwege de sociale en emotionele veiligheid van kinderen is het belangrijk dat er geen druk wordt opgelegd”, stelt een woordvoerder. „Kinderen die niet gevaccineerd zijn kunnen zich onveilig voelen wanneer zij hierop aangekeken of aangesproken worden door andere kinderen of volwassenen. Het gevoel van vaccinatiedrang en sociale onveiligheid kan toenemen wanneer er voor ongevaccineerde kinderen negatieve gevolgen zijn. Dat betekent dat er in het coronabeleid geen consequenties verbonden mogen worden aan de vaccinatiestatus van kinderen.”

Hier vind je informatie van de Rijksoverheid over de vaccinatie tegen corona en het maken van een afspraak.