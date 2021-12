Twitter ontploft over sluiting scholen: ‘Blije kinderen, zuchtende papa en mama’

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge gaven gisteravond, voorlopig de laatste van het huidige kabinet, een persconferentie. Een van de belangrijkste aangekondigde maatregelen is de vervroegde kerstvakantie voor de basisscholen. Vlak na de persconferentie deelden veel ouders hun eerste reacties over de scholen op Twitter. Velen zijn niet blij met het besluit van het kabinet, maar vooral de kinderen blijken een weekje langer vakantie niet erg te vinden.

De afgelopen dagen klonken al geluiden dat de scholen eerder dicht zouden gaan. Het OMT adviseerde dit al aan het kabinet en gisteren hakten de kabinetsleden de knoop door. Rutte vertelde gisteren in de persconferentie dat kinderen een grote rol spelen in de verspreiding van het coronavirus. „Daar gaat het virus snel rond. Ook logisch, want de meeste kinderen zijn niet gevaccineerd”, aldus Rutte.

Ouders balen van sluiting scholen na persconferentie

Volgende week maandag sluiten basisscholen en de buitenschoolse opvang de deuren. En dat betekent dat de scholieren bijna vakantie hebben. Deze duurt tot maandag 10 januari. Niet iedereen lijkt deze beslissing te begrijpen. Ook omdat tot 17.00 uur de meeste gelegenheden open blijven, zoals horeca en winkels. De avondklockdown na dat tijdstip blijft wel van kracht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Scholen gaan dicht, maar we vallen elkaar wel juichend en joelend in de armen in een café. Omgekeerde wereld. Hoe leg je dit aan kinderen uit! #scholendicht https://t.co/tOQ9SXQThf — Karin D-M (@Karin_75) December 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#scholendicht @arieslob, waar is deze diepe overtuiging gebleven op #rechtoponderwijs voor kinderen? Ik mis visie op #hoekunnenscholenveiligopen. Gezinnen en kinderen lijken pionnetjes die op een speelbord van links naar rechts verschoven kunnen worden. — Aletta Simons (@AlettaSimons) December 15, 2021

Ouders gaan los op Twitter

#Scholendicht is al snel trending en ouders delen hun frustraties en ongenoegen over het besluit. Want uit de reacties blijkt dat veel ouders worstelen met het vinden van opvang op de korte termijn. De meeste volwassenen zijn in deze periode namelijk niet vrij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zet mijn kinderen maandag wel af bij BSO het Binnenhof. Schijnt heel goed geregeld te zijn met veel entertainment verzorgd door verschillende stripfiguren. #scholendicht #persconferentie — Tiana0109 (@Tiana0109) December 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Scholen dicht? Wie gaat dat oplossen?

Ik hoop niet de kinderopvang, we staan al op knappen. En de enige manier op mijn lokatie om de opvang te regelen is vakantiedagen intrekken.

Ik zou zeggen: ouders regel het zelf

Mijn baas ziet dat waarschijnlijk anders…#schoolsluiting — Bepke (@bepkehovers) December 14, 2021

Kinderen naar opa en oma in de kerstvakantie

Maar op social media deelt men ook een hoop oplossingen voor ouders. Zo delen vaders en moeders hun tips voor de komende week. In de reacties worden vaak opa en oma genoemd als oplossing. Kleinkinderen blijken aankomende week veel bij hun grootouders te zijn. Dat terwijl Rutte en de Jonge er gisteren op hamerden dat oudere mensen niet te veel in contact moeten komen met andere mensen. Men moet voornamelijk voorzichtig zijn met mensen ouder dan 70 jaar. Het advies is dan ook om opa en oma niet in te schakelen tijdens de vervroegde kerstvakantie. Maar daar lijken veel ouders momenteel geen boodschap aan te hebben.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

straks maar even met de opa's en oma's overleggen hoe we het volgende week op gaan lossen 🤔 Maar niet tegen Mark vertellen hoor, die denkt dat alles maar kan zoals hij het wil. 🤫 #scholendicht — Frank de Jong (@BabbelFrank) December 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fijn die vakantie voor de kinderen. Kunnen ze gezellig massaal met opa en oma naar de Monkey Town. #scholendicht #scholenopen #persconferentie — Barry de Groot (@GrootBarry) December 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een weekje langer kerstvakantie en alle ouders weer boos. Maar geen paniek! In het kader van creatief ondernemen ben ik komende tijd in te huren als stand-oppas comedian. Kunnen jullie lekker blijven werken terwijl jullie kids wat nieuwe woordjes leren.#scholendicht — Mark Waumans (@markwaumans) December 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op school meteen plan D in werking gezet. Aanstaande vrijdag een feestelijke kerstviering met optredens, hapjes en een hoop gezelligheid. Dat ze het niet weer hoeven te missen net als vorig jaar! De kleine schatjes!#scholendicht — Judith (@Knuffel_Juf) December 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#scholendicht nutteloos. Mijn dochter heeft haar extra vakantieweek al gezellig volgepland met vriendinnetjes. Schaatsen, bios, shoppen, logeerpartijtjes en natuurlijk lekker dagje bij oma. Zo hoort het leven van een 11 jarige te zijn @hugodejonge en zo gaan we het ook zeker doen — lifeisabeach (@Ster2310) December 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kunnen de werkgevers van de ouders die kinderen hebben in basisschoolleeftijd niet een keer een paar extra vrije dagen geven? Het merendeel zal in sectoren zijn, die níet geraakt worden door de coronacrisis.#samentegencorona #persconferentie #scholendicht — Fennie Kostense (@FennieKostense) December 14, 2021

Blije kinderen over scholen

Maar niet iedereen baalt van de extra week vakantie voor de scholieren. Nee, voornamelijk de kinderen zelf lijken hier weinig moeite mee te hebben. Zoals ook blijkt uit het onderstaande filmpje van Ingrid. De reactie van haar kinderen op de persconferentie heeft iets weg van de recente overwinning van Max Verstappen.

Scholen regelen opvang voor kwetsbare leerlingen en kinderen waarvan minimaal één van de ouders een cruciaal beroep uitoefent. Het kabinet komt net als tijdens de sluiting dit voorjaar ouders tegemoet in de gemaakte kosten van kinderopvang, waarvan ze wegens de sluiting geen gebruik kunnen maken. Scholen verzorgen afstandsonderwijs, maar dit is geen verplichting.