Euforie in Abu Dhabi: Verstappen eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1

Max Verstappen heeft op spectaculaire wijze in Abu Dhabi de winst gepakt in de slotrace van dit raceseizoen en is de wereldkampioen van 2021. Wat even een gelopen wedstrijd voor Lewis Hamilton leek te worden, liep compleet anders toen Verstappen hem in de allerlaatste ronde in wist te halen en zo op de eerste plek eindigde.

Het is voor het eerst dat een Nederlander wereldkampioen is geworden in de Formule 1.

Bijna een gelopen race voor Hamilton

Het weekend begon positief voor Verstappen (Red-Bull) toen hij gisteren tijdens de kwalificatie pole position pakte. Lang kan hij er echter niet van genieten, wanneer Hamilton (Mercedes) meteen de koppositie inneemt en vervolgens snel op Verstappen uitloopt. Verstappen, die op zachte banden begon, duikt in de veertiende ronde de pitstraat in om over te gaan op harde banden. Hamilton volgt niet lang daarna en zo kan Red Bull-teamgenoot Perez, die op plek drie reed, de koppositie tijdelijk innemen. En die doet er natuurlijk alles aan om Hamilton zo lang mogelijk af te houden, wat Verstappen de gelegenheid geeft om zijn achterstand op Hamilton wat in te halen. Perez kan daarom als sterke teamgenoot ook op veel lof rekenen van fans van Verstappen.

Helaas was de moeite tevergeefs. Wanneer Perez zijn tweede plek vergeeft aan Verstappen, loopt Hamilton al snel weer uit. Wel loopt Verstappen steeds verder uit op Bottas, die inmiddels plek drie van Perez heeft overgenomen. Dit geeft Verstappen de kans om een vrije stop te maken in de pitstraat wanneer er een virtual safety car wordt ingezet, en zo verder kan op verse banden. Hamilton krijgt van Mercedes geen bericht om banden te wisselen, tot grote frustratie van de Britse coureur. Nu moet hij de race uitrijden op oude banden, terwijl zijn rivaal met verse banden achter hem zit.

Razend spannende slotronde

Verstappen kan nu op Hamilton inlopen, maar het gaat niet snel genoeg. Dan worden de kaarten opnieuw geschud wanneer Nicholas Latifi (Williams) crasht en er opnieuw een safety car komt. Verstappen kan weer banden wisselen en gaat over op de snelste, zachte band. Even lijkt het dat de race achter een safety car wordt uitgereden, maar nee: met slechts één ronde te gaan verdwijnt de safety car van het toneel en zit Verstappen vlak achter Hamilton. Verstappen geeft nog een keer alles wat hij heeft en kan Hamilton inhalen en rijdt zo na een spectaculaire laatste ronde als eerste over de finish.

Het was een spectaculair race-seizoen. Verstappen eindigde dit seizoen bij 18 van de in totaal 22 grand prixs op het podium. Tien keer eindigde hij op de eerste plek. Toen Verstappen en Hamilton met een gelijk aantal punten de slotrace in gingen, beloofde dat een ultieme en razend spannende ontknoping te worden. En dat werd het ook.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.