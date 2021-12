Reacties na coronapersconferentie: van ‘pijnlijk’ tot ‘dit zorgt voor onrust’

Verschillende belangenverenigingen hebben gereageerd op de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. De ene reactie is milder dan de ander.

Zo vindt de PO-Raad, de koepelorganisatie voor het basisonderwijs, het onbegrijpelijk dat het kabinet op zo’n laat moment heeft besloten om de basisscholen te sluiten. Seniorenorganisatie KBO-PCOB is juist blij dat 60-plussers voor het einde van het jaar een uitnodiging krijgen voor een boosterprik.

In de laatste coronapersconferentie kondigde het kabinet uit monde van Rutte en de Jonge aan het huidige maatregelenpakket te verlengen tot 14 januari. De kerstvakantie voor basisscholen wordt met enkele dagen vervroegd. En in januari hebben alle 18-plussers een uitnodiging gekregen voor een boosterprik, zeiden de twee.

Toch was het een weinig hoopvolle persconferentie. Rutte stelde dat er mogelijk strengere maatregelen komen, omdat de druk op de zorg nog altijd erg hoog is en er veel zorgen zijn over de Omikron-variant.

Onbegrip na coronapersconferentie

Het kabinet heeft op een te laat moment besloten om de basisscholen te sluiten. Dat brengt „onnodig veel onrust met zich mee voor scholen, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen”, vindt de PO-Raad, de koepelorganisatie voor het basisonderwijs.

„Het beleid van het kabinet stuit bij de scholen echt op onbegrip. Het water staat scholen en onderwijspersoneel aan de lippen”, zegt voorzitter Freddy Weima. Scholen moeten volgende week maandag of anders uiterlijk dinsdag dicht. Wel moeten ze noodopvang regelen voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben. „Bij heldere en tijdige besluitvorming was het mogelijk geweest alles goed te regelen. Daar drongen wij vorige week op aan. Scholen zetten zich in om de noodopvang te organiseren, omdat we weten hoe belangrijk dit is. Maar van scholen kan niet het onmogelijke worden verwacht”, aldus Weima.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vraagt zich af waarom de basisscholen wel dichtgaan en de middelbare scholen niet. „De Omikron-variant stopt helaas niet bij 12-jarigen. Het is heel jammer dat het kabinet geen beslissing over het voortgezet onderwijs heeft genomen. Alle argumenten voor het sluiten van de scholen in het primair onderwijs gaan ook op voor het voortgezet onderwijs”, zegt voorzitter Tamar van Gelder. De bond is blij dat leraren geen afstandsonderwijs hoeven te geven. Van Gelder: „Er is veel te weinig tijd om dit goed voor te bereiden.”

Horeca: ‘Pijnlijk in zo’n belangrijke maand’

De verlenging van de avondsluiting van de horeca is „pijnlijk in zo’n belangrijke maand”, maar komt niet onverwacht, zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Wel is de branchevereniging voor de horeca blij met de verlenging van de steun vanuit de overheid, want „daarmee wordt een groot deel van de horecabedrijven overeind gehouden”.

KHN geeft verder aan dat het kabinet nu met een beter beleidsplan moet komen. „We hopen dat er na 22 maanden eindelijk een visie komt. We moeten het perspectief hebben dat als we uit deze lockdown komen we dan weer kunnen ondernemen.” Horecaondernemers hebben sinds het begin van de coronapandemie al zo’n 5,5 miljard euro aan eigen vermogen in hun bedrijven gestoken. „De buffers en spaarpotjes zijn leeg. Ontzettend veel bedrijven zitten met een negatief eigen vermogen.”

60-plussers nog dit jaar uitnodiging booster

Ouderenorganisatie KBO-PCOB vindt het een goede zaak dat 60-plussers voor het einde van het jaar een uitnodiging krijgen voor een boosterprik. „Natuurlijk hadden we liever gezien dat dit nog eerder kon, maar dit is zeker goed nieuws”, zegt een woordvoerster tegen persbureau ANP. „Nu maar hopen dat Omikron geen roet in het eten gooit en dat deze boosterprikken voor menig senioren niet te laat komen.”

KBO-PCOB noemt het „een grote opdracht” aan verschillende generaties om de komende tijd zo weinig mogelijk contact te hebben. „Dit zal bij menig senior keihard binnenkomen.” De organisatie roept iedereen op om op een andere manier contact te houden en als er toch bezoeken worden afgelegd, dit op een veilige manier te doen.

Sportkoepel NOC*NSF voelt meer begrip van politiek

Sportkoepel NOC*NSF begrijpt gezien de laatste ontwikkelingen de zorgen van het kabinet over de verspreiding van het coronavirus. Dat zegt algemeen directeur Marc van den Tweel tegen het ANP in een eerste reactie op de coronapersconferentie van vanavond. „De toon was ernstig. Terecht. We weten niet precies wat er met deze nieuwe variant op ons afkomt.”

Na 17.00 uur mag er sinds enige weken niet meer worden gesport dan wel getraind. Veel bonden besloten vervolgens de competities stil te leggen. Natuurlijk had Van den Tweel graag gezien dat die maatregel van tafel was gegaan. „Maar eerlijk gezegd komt het niet als een verrassing dat dit nu niet gebeurt. Van mij geen hartstochtelijk pleidooi om het in deze situatie direct anders te doen. Maar we zien wel een kentering binnen het kabinet en hopen dat de maatregelen voor de sport binnenkort worden versoepeld.”

„Het kabinet en de Tweede Kamer hebben na de vorige coronapersconferentie gezegd dat sport en bewegen essentieel zijn voor de samenleving”, vervolgt Van den Tweel. „Dat is voor ons een grote winst. Men heeft ook duidelijk aangegeven de sport zo snel mogelijk meer ruimte te willen geven. We zijn daarom hoopvol gestemd.”

Werkgevers over de coronapersconferentie

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed dat het kabinet de coronasteun voor ondernemers doortrekt tot en met het eerste kwartaal van volgend jaar. Ook begrijpen de organisaties dat het kabinet zich genoodzaakt ziet om de coronamaatregelen te verlengen, vanwege de oprukkende Omikron-variant en de nog altijd hoge besmettingsaantallen. „Hoe triest ook voor de getroffen sectoren”, aldus een verklaring.

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat ondernemers door het verlengen van de coronasteun de komende maanden „in elk geval zekerheid hebben”. De organisaties zeggen samen met de vakbonden in overleg met het kabinet te zijn over een plan hoe de komende anderhalf jaar samen te leven met het virus zonder telkens in een lockdown te hoeven. „Dit is belangrijker dan ooit, want veel ondernemers houden het zo niet veel langer vol.”