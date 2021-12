OMT: laat kleuters ook regelmatig zelftest afnemen, onder begeleiding

Volwassenen moeten van het kabinet al regelmatig een zelftest afnemen, zeker als je thuis bezoek ontvangt, maar nu wil het Outbreak Management Team (OMT) dat ook kleuters dat gaan doen. Onder begeleiding uiteraard. Volgens hen is het beter om basisschoolleerlingen vanaf groep 1 regelmatig te testen.

Datzelfde gebeurt sinds kort bij leerlingen vanaf groep 6. Maar voorlopig ziet het kabinet er nog niks in om het testbeleid uit te breiden. Dat schrijft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het lijkt hem praktisch onhaalbaar. Daarnaast bleek onlangs dat testen zonder symptomen erg onbetrouwbaar is.

Vrijdag kwam het OMT bijeen om te praten over de virusbestrijding. Ze gaan in een nieuw advies onder meer in op de Omikronvariant van het virus. Daar is echter nog weinig over te zeggen, net zoals de effectiviteit van de maatregelen die vorige week ingingen. Het OMT wil nog een week wachten of de maatregelen een daling in de besmettingen en opnames teweeg brengen. Tot die tijd adviseren ze dan ook geen extra maatregelen. Ernst Kuipers zei gisteren al dat de ziekenhuisopnames over de piek heen is.

Zelftest voor kleuters

Vanaf deze week zouden we het effect van de avondlockdown moeten zien, meldt het OMT. In de ziekenhuizen zal het effect pas later zichtbaar worden doordat het even duurt voordat mensen ernstig ziek worden. Modelleurs denken dat binnen „enkele weken” een piek op de intensive cares bereikt zal worden, met 650 tot 800 coronapatiënten.

Het OMT had het kabinet aangeraden om te kijken of ze de kerstvakantie misschien een week konden verlengen, om het aantal besmettingen op school terug te dringen. Het risico is dat de kinderen dan naar de opvang gebracht worden omdat hun ouders gewoon moeten werken, schrijft De Jonge. Dan zou de maatregel niet helpen.

Praktische problemen

De Jonge ziet vooral praktische problemen bij het invoeren van de testmaatregel voor kleuters. „Het gaat om enorme aantallen testen, die besteld moeten worden en waarvoor zaken logistiek georganiseerd moeten worden.” Om die reden denkt hij dat het op korte termijn niet te regelen is.

Op 14 december staat er een nieuw ‘weegmoment’ gepland. Dan bekijkt het kabinet of de maatregelen die tot nu toe genomen zijn, effect hebben. Dan kijken ze ook opnieuw naar de maatregelen voor scholen. De Jonge sluit niet uit dat er in een later stadium alsnog tests beschikbaar komen voor kinderen vanaf groep 1.