Mogelijk laatste coronapersconferentie De Jonge: avondlockdown verlengd en alle volwassenen snel booster

In de coronapersconferentie van vanavond kondigden demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geen nieuwe coronamaatregelen aan. Wel wordt het huidige maatregelenpakket verlengd tot 14 januari en wordt de kerstvakantie voor basisscholen met enkele dagen vervroegd.

Het was misschien niet de spannendste persconferentie, maar voor Hugo de Jonge was deze toch extra bijzonder. Het is voor hem mogelijk de laatste in zijn rol als coronaminister. Het regeerakkoord van Rutte IV is rond en daarin lijkt geen plek voor een CDA’er als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Of hij in een andere rol terugkeert in het nieuwe kabinet is nog niet bekend.

Dit zegt Rutte over verlenging maatregelenpakket: ‘Onvermijdelijk’

Nog steeds blijft de druk op de zorg het grootste probleem. Dat in combinatie met de Omikron-variant baart het kabinet zoveel zorgen dat versoepelingen uitblijven en dat de huidige maatregelen worden verlengd tot in ieder geval 14 januari. Volgens Rutte is dat „erg vervelend, maar onvermijdelijk.” Mogelijk komen er zelfs strengere maatregelen aan, al wil hij niet vooruitlopen op de feiten. „Maar kijkend naar de landen om ons heen, is de Omikron-variant een reden voor zorg.”

De al geldende adviezen en coronaregels blijven vooralsnog gelden. Dat betekent onder meer een verplichte zitplaats in de horeca en een mondkapje dragen op alle publieke locaties binnen. Daarbij verandert er niks aan het thuiswerkadvies en aan de QR-code: iedereen van 13 jaar en ouder heeft op bepaalde plekken een coronatoegangsbewijs nodig om naar binnen te mogen.

Ook verlenging van avondlockdown

Dat geldt ook voor de avondlockdown. Tot in ieder geval 14 januari moeten horecazaken en de meeste winkels om 17.00 uur sluiten. Ook is sporten in sportscholen, -zalen of -verenigingen na dat tijdstip niet toegestaan. Essentiële winkels zoals supermarkten mogen tot 20.00 uur open. Rutte zegt mee te leven met ondernemers die hadden gehoopt op een mooie kerst. „De pijn kunnen we niet zomaar wegnemen. Er gaat nog meer gevraagd worden van ondernemend Nederland. Met het verlengen van financiële steunpakketten hopen we iets van acute zorgen te verlichten.”

Bedrijven kunnen voor de periode tot eind maart loonsteun en tegemoetkoming van de vaste lasten (TVL) aanvragen. Omdat de coronaregels langer gelden, wordt ook de steun verlengd. Het demissionaire kabinet trekt in totaal nog eens 4,4 miljard euro uit voor steun.

Hierom wordt kerstvakantie voor basisscholen vervroegd

Wel neemt het kabinet, zoals verwacht, extra maatregelen in het onderwijs. „We zien dat kinderen een grote rol spelen bij de verspreiding van het virus. Daar gaat het virus snel rond. Ook logisch, want de meeste kinderen zijn niet gevaccineerd”, aldus Rutte. Om die verspreiding van de nieuwe coronavariant tegen te gaan, vraagt hij basisscholen en de buitenschoolse opvang om volgende week maandag de deuren te sluiten. ,,En anders uiterlijk met ingang van volgende week dinsdag.”

De kerstvakantie begint daarom voor hen begin volgende week al, want er is ook geen online les. De vakantie duurt tot maandag 10 januari. Het Outbreak Management Team (OMT) had het kabinet eerder al geadviseerd om basisschoolkinderen vervroegd met vakantie gaan, zodat zij tijdens de feestdagen minder snel (oudere) familieleden kunnen besmetten.

Met een vervroegde kerstvakantie hebben schoolgaande kinderen een week vóór Kerstmis minder onderling contact en is de kans op besmetting kleiner, is de gedachte. Voor het hoger onderwijs verandert overigens niks.

Rutte over vertrouwen in corona-aanpak: ‘Opdracht om het beter te doen’

In de coronapersconferentie gaat Rutte ook in op recente onderzoeken waaruit blijkt dat het vertrouwen in de corona-aanpak van het kabinet veel lager is dan aan het begin van de crisis. „Dit is een harde conclusie en ook logisch. Ik beschouw het als een opdracht om het beter te doen.”

Alhoewel de maatregelen met een maand worden verlengd, wordt het pakket ruim vóór 14 januari al gewogen. Mogelijk komt er dus ruim ook voor die datum opnieuw een persconferentie, waarin nieuwe, strengere maatregelen worden afgekondigd. „Een nieuwe golf is te verwachten vanwege de Omikron-variant, daar moeten we ons schrap op zetten”, valt De Jonge Rutte bij. Komende week bekijkt het OMT of er extra maatregelen getroffen moeten worden. Daarna volgt waarschijnlijk een zogenoemd weegmoment.

De Jonge zegt dat alle 18-plussers in januari boosterprik krijgen aangeboden

De Jonge zegt dat er zo snel mogelijk aan zoveel mogelijk mensen een boosterprik wordt aangeboden. „In de tweede helft van januari willen we dat alle 18-plussers een kans hebben op een booster. De booster wordt beschikbaar voor iedereen die minstens drie maanden eerder de laatste prik heeft gehad.” In totaal gaat het om 8,5 miljoen volwassenen die nog in aanmerking komen voor een booster. Vrijwel alle 60-plussers krijgen de uitnodiging voor het einde van het jaar.

De Jonge legt zich erbij neer dat we moet leven met het virus. „Corona blijft onder ons. We zitten nu al twee jaar met het virus opgescheept. Net nu we delta onder de duim hebben, komt omikron om de hoek kijken. We maken ons daar serieuze zorgen over. Die variant zorgt nu voor één procent van de besmettingen, maar we hebben gezien dat dit snel kan stijgen. We weten nog niet hoe ziekmakend deze variant is, maar we weten genoeg om ons zorgen te maken. De variant verspreidt zich namelijk sneller en laat zich minder tegenhouden tegen opgebouwde immuniteit.”

De Jonge: ‘We kijken naar samenbrengen coronazorg’

Het kabinet wil kijken hoe de capaciteit van ziekenhuizen kan worden uitgebreid. Een van de mogelijkheden is het samenbrengen van coronapatiënten in bepaalde ziekenhuizen. „We moeten kijken hoe opschalen van de coronazorg niet onmiddellijk leidt tot het afschalen van de zorg voor andere patiënten. Concentreren kan daarvoor een oplossing zijn”, aldus zorgminister Hugo de Jonge. Hij wil daarmee alvast voorsorteren op nieuwe coronagolven. „We kunnen ook volgende winter weer een coronagolf hebben”.