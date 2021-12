Persconferentie zorgt voor hilariteit bij kijkers, want wat is toch die ‘twijfeltelefoon’?

Tijdens de persconferentie van het kabinet gisteravond zaten geen grote verrassingen wat betreft de coronamaatregelen. De opmerking van Hugo de Jonge over de twijfeltelefoon zorgt echter voor enige hilariteit onder kijkers.

„De twijfeltelefoon? Dat bestaat gewoon? Ik heb zoveel om te bespreken!”, twittert iemand.

„Ben je nog niet geprikt, dan is de Omikron-variant de reden om opnieuw over vaccineren na te denken. Twijfel je, leg je daar dan niet bij neer. Ga erover in gesprek met iemand die er verstand van heeft. Kijk op Overvaccineren.nl, waar je al je vragen beantwoord ziet. Of bel de twijfeltelefoon”, sprak Hugo de Jonge ongevaccineerde mensen gisteravond in de persconferentie toe. Veel dingen die we in eerdere persconferenties al hebben gehoord, behalve dat laatste. De twijfeltelefoon?

Twitteraars gingen natuurlijk meteen met het concept ‘twijfeltelefoon’ aan de haal. „De twijfeltelefoon?! Dat bestaat gewoon? En dat hoor ik nu pas? Ik heb zoveel te bespreken! Tot hoe laat zijn jullie open? Solliciteren, of niet? Fasten of keto? Vakantie al boeken, of niet? Nepwimpers proberen? Kan ik nu bellen?”, grapt een kijker van de persconferentie. Iemand anders schrijft: „Ik heb vandaag lekker vrij en nog geen idee wat ik ga doen. Kan ik nu ook de twijfeltelefoon bellen?”



Even de #twijfeltelefoon bellen. Weet niet of ik koffie of thee wil. Hopelijk kunnen ze me helpen. — Sander 👨‍🌾 (@backtoeden2050) December 15, 2021



Goedemorgen, ik heb vandaag lekker vrij. Nog geen idee wat ik ga doen. Heeft iemand een idee of kan ik nu ook de #twijfeltelefoon bellen? pic.twitter.com/5OcvonX3Bd — Noes1975 (@noes1975) December 15, 2021

Want een twijfeltelefoon, wat is dat eigenlijk?

De Vaccinatie Twijfel Telefoon werd eind november in het leven geroepen door het Erasmus MC en verschillende huisartsen. Het is een telefoonlijn waar mensen sinds 24 november naartoe kunnen bellen om vragen te stellen over het coronavaccin. Het doel van de telefoonlijn is vooral om mensen die vanwege hun eigen medische situatie twijfelen over het nemen van het vaccin, te informeren of vaccineren in hun situatie verstandig is.

„Met name bij zwangeren, vrouwen met een kinderwens en mensen met een allergie of een auto-immuunstoornis leven vragen en twijfels over de bijwerkingen van het vaccin. Hun vragen passen vaak niet in de standaard vragen en antwoorden die op betrouwbare websites en informatiebronnen te vinden zijn”, schrijven initiatiefnemers op de website van het Erasmus MC.

Nieuwe vaccinatiecampagne

Inmiddels is de twijfeltelefoon een landelijk initiatief van de overheid als onderdeel van de nieuwe vaccinatiecampagne voor twijfelaars. Hiervoor is ook de website Overvaccineren.nl in het leven geroepen. „Het platform ‘Over vaccineren’ voorziet mensen op toegankelijke wijze van betrouwbare informatie over vaccinatie, en geeft een overzicht van bronnen voor verdere verdieping in de onderwerpen”, meldt de Rijksoverheid hierover. Volgens de website is de twijfeltelefoon „een enorm succes”.



