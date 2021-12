Vanavond persconferentie: dit kunnen we verwachten

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge vertellen ons vanavond tijdens de persconferentie wederom hoe het ervoor staat met de corona-aanpak. Wat we kunnen verwachten? Verlenging van de avondlockdown, wellicht vervroegde kerstvakantie voor basisscholen en een versnelde boostercampagne.

Het aantal besmetting lijkt niet langer te stijgen. In tegendeel, gisteren schreef Metro dat het RIVM het laagste aantal besmettingen registreerde sinds november. Maar de nieuwe Omikron-variant houdt de boel op scherp. Eerder vertelde viroloog Marion Koopmans nog over deze variant. Zij maakt zich zorgen. „We moeten wel tussen de oren hebben: we zijn echt nog niet klaar”, sprak zij uit.



Vanavond #persconferentie en tegen beter weten in hoop ik op meer maatregelen. Ondanks de "daling" in besmettingen liggen de ziekenhuizen vol met Covid patienten en kan Omikron van een toch al slechte situatie al snel een ramp maken. https://t.co/xK6KXJAl8R — Zorgmiepje (@Zorgmiepje010) December 14, 2021

Geen versoepelingen na persconferentie

Die beruchte Zuid-Afrikaanse variant zorgt ervoor dat het huidige coronapakket wordt verlengd. De zogenoemde avondlockdown geldt ook nog na oud en nieuw. Dit betekent dat de meeste winkels en horeca om 17.00 uur sluiten. En dat sporten na dit tijdstip verboden is. Daarbij blijft ook het advies van kracht om maximaal vier mensen thuis te ontvangen, ook tijdens de feestdagen.

Nog steeds blijft de druk op de zorg het grootste probleem. Dat in combinatie met de Omikron-variant baart het kabinet zorgen en daardoor blijven versoepelingen uit.



Morgen de laatste #persconferentie met Hugo De Jonge. Het wordt even wennen. — Hans van Tellingen (@hansvantelling) December 13, 2021

Avondlockdown verlengd en kerstvakantie basisscholen vervroegd

Minister De Jonge zet volledig in op een versnelde boostercampagne. Gisteren vertelde GGD-directeur Jaap Eikelboom hierover tegen de Telegraaf en legde hij uit hoe de 25 GGD’s dit gaan aanpakken. Vanavond geeft De Jonge hierover nog een toelichting.

Inmiddels hebben veel ouders ook vragen over de basisscholen. Want wordt de kerstvakantie nu wel of niet vervroegd? Op Twitter is men al druk aan het speculeren. Helaas moeten die ouders toch nog even wachten, want die knoop is nog niet officieel doorgehakt. Die beslissing neemt het kabinet vandaag. Het Outbreak Management Team (OMT) ziet graag dat de basisschoolkinderen vervroegd met vakantie gaan. En ingewijden zeggen dat het kabinet ertoe neigt de vakantie vroeger te laten ingaan.



Dat de scholen misschien dicht gaan is een foutje hè? Want wie gaan dan oppassen op de kleinkinderen? Juist. Met je minder besmettingen. Arme arme kinderen die het thuis niet fijn hebben. #schoolsluiting — Marianne de Reiger (@ReigerMarianne) December 14, 2021



Hup scholen. Hak zelf die knoop door. De onzekerheid is killing voor iedereen, de koek is op. Gun gezinnen die kerst met grootouders. Zorg voor je mensen. Laat desnoods de kwetsbare kinderen wel komen, bereid afstandsonderwijs voor. Pak die regie terug. #schoolsluiting — JIPPEKE 🧙‍♀️🍀#onbeschaafd (@Monstergoldie) December 13, 2021



Wie heeft er weleens wat wezenlijks geleerd in de week voor de kerstvakantie? #schoolsluiting #leerachterstanden — Bastiaan Vercouteren (@vercouteren) December 7, 2021



