GGD zet tandje bij in prikoperatie: ‘Boosters voor iedereen half maart’

We lopen in Nederland achter als het gaat om boosterprikken. Sterker nog, deskundigen claimen dat we onderaan de Europese ranglijst bungelen. Daarom schaalt de GGD de boel op en wordt alles uit de kast gehaald om zoveel mogelijk boosterprikken te zetten.

Jaap Eikelboom is programmadirecteur Covid-19 van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland en vertelt over de inhaalslag voor boosterprikken tegen De Telegraaf. Hoe deze boosterprikken sneller kunnen worden gezet? 25 GGD’s zetten een tandje bij. Daarvoor komen Defensie, het Rode Kruis en uitzendbureaus om de hoek kijken. Het aantal GGD-locaties wordt uitgebreid van 83 naar 90 en boosterprikken worden ook bij mensen thuis gezet. 20.000 mensen werken mee aan deze prikoperatie.

Het is de bedoeling dat de meeste zestigplussers dit jaar hun booster hebben gehad. Vanaf januari krijgen ook zestigminners de mogelijkheid tot een boostervaccin. Volgens Eikelboom heeft iedereen, die dat wil, half maart de booster gehad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De #booster is snel genoeg als die gegeven wordt voordat #omikron op grote schaal de kans krijgt toe te slaan. Dan is waarschijnlijk alleen december nog enigszins snel genoeg maar half maart zeker niet. — Chantal Bleeker-Rovers (@BleekerRovers) December 13, 2021

Nederland loopt achter met booster

Nederland loopt achter als het gaat om boostervaccinatie. Nu heeft zo’n 5 procent van de bevolking de extra prik gehad. „Dat is omdat we een paar rondes later zijn begonnen dan vele andere landen”, zegt de GGD-directeur. Andere landen zijn al „maanden” bezig met extra prikken. In Nederland begon dit half november.

Het Britse tijdschrift The Economist schreef eerder over ons ‘poldermodel’ dat klaarblijkelijk invloed heeft op de booster-aanpak. „Het poldermodel is de Nederlandse overheidscultuur die bekend staat om het uitgebreid onderhandelen en consensus”, staat in een artikel van het Britse opinieblad. Het poldermodel werkt volgens The Economist goed op de lange termijn, maar niet in een pandemie. Ook bekritiseren de Britten de langdurige kabinetsformatie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The Dutch are not used to being ranked among the worst in Europe. But that is where they stand in covid booster vaccinations https://t.co/4VjNft5db5 — The Economist (@TheEconomist) December 10, 2021

GGD’en gaan 700.000 wekelijkse boosters zetten

Politici en deskundigen hameren momenteel op de inzet van boosters. Dat terwijl eerder de Gezondheidsraad het boosteren nog niet nodig vond, adviseerden zij in november toch de boosterprik in te zetten. Sinds november lijken boosters het geheime wapen tegen de besmettingen. Maar dat is volgens Eikelboom beperkt waar. „Het is vooral een geheugensteuntje van het afweersysteem. Zodat mensen minder snel in het ziekenhuis belanden. De vaccinwerking is nog nauwelijks afgenomen, alleen iets bij de oudsten.”

Dat het in Nederland niet heel rap gaat met boosters komt onder meer door het tekort aan personeel bij de GGD’en. „In iedere branche is nu een tekort aan personeel, ook bij ons”, aldus Eikelboom. En nu? Nu schaalt de GGD het aantal prikken op van 350.000 naar 700.000 wekelijkse prikken. „Zo’n snelle opschaling hebben we zelfs tijdens de massale basiscampagne nooit gehad.”