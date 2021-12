Goed coronanieuws: laagste aantal besmettingen sinds medio november

Eindelijk weer eens goed coronanieuws. Het aantal nieuwe besmettingen daalt sterk. Vandaag meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 13.844 positieve tests. Dat is het laagste aantal sinds 14 november, bijna een maand geleden.

De GGD’en kampten zaterdag enkele uren lang met een storing, die onder meer de site voor het maken van testafspraken trof. Het RIVM zegt „geen aanwijzingen” te hebben dat het aantal positieve tests van vandaag hierdoor lager is uitgevallen.

Sterke daling aantal besmettingen

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 121.630 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 17.376 bevestigde besmettingen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 17 november. Het gemiddelde daalt voor de achtste dag op rij.

Het totaal over de afgelopen week, de 121.630 positieve tests, ligt zo’n 20 procent lager dan het totaal over de week ervoor. Dat is de snelste daling op weekbasis sinds 9 augustus.

Boostercampagne nog meer versnellen

Naast het dalende aantal besmettingen wil het kabinet de boostercampagne nog meer versnellen. Dat is nodig om de opkomst van de Omikron-variant tegen te gaan, zei demissionair minister Hugo de Jonge vandaag, zonder verder in detail te treden.

Of dit betekent dat mensen niet meer zes maanden hoeven te wachten tussen hun tweede prik en een booster, bleef onduidelijk. De bewindsman zei morgen meer te kunnen zeggen over wat het betekent voor het tempo waarin mensen een boosterprik kunnen krijgen. De Jonge en demissionair premier Mark Rutte geven morgen weer een persconferentie over de coronabestrijding.

‘Omikron verspreidt zich snel’

De nieuwe virusvariant stak vorige maand de kop op. „Wat we leren uit Engeland is dat het zich snel verspreidt”, zei De Jonge. „Wat we ook leren uit Engeland is dat het versnellen van het boosteren wel helpt.”

Het plan van aanpak wordt gemaakt door het RIVM en de GGD’en, aldus De Jonge. „Morgen kan ik zeggen in welke mate de versnelling zal optreden.”

Nederland begon vergeleken met de rest van Europa erg laat met boosteren, en de campagne kwam ook maar traag op stoom. De Jonge kondigde eerder een versnelling aan, waarmee er vanaf deze week zo’n 700.000 prikken per week moet worden gezet. Met dat tempo zou in maart iedereen aan de beurt zijn geweest.