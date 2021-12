Ernst Kuipers: ‘Verlenging avondlockdown is verstandig’

Volgens Ernst Kuipers is het „verstandig” als het kabinet de avondlockdown verlengt. Gisteren lekte al uit dat dat mogelijk op de planning staat, maar of dat echt zo is, horen we pas in de persconferentie van morgen.

Volgens de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg geeft het vasthouden aan de huidige coronamaatregelen tijd om de druk op de ziekenhuiszorg naar beneden te krijgen, maar ook om meer informatie over de nieuwe Omikron-variant te verkrijgen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ernst Kuipers vindt het verstandig dat er niet wordt versoepeld. “De daling in ziekenhuis opnames is ingezet, maar de druk op de ziekenhuizen blijft hoog. Daarnaast “kopen” we zo tijd om meer te weten te komen over de besmettelijkheid van omikron.” pic.twitter.com/flqH6Cnk18 — Jildou van Opzeeland (@Jilnow) December 13, 2021

Ernst Kuipers: ‘Verstandig dat kabinet avondlockdown verlengt’

Kuipers praatte ons vandaag bij in het Erasmus MC over de stand van de pandemie. Op dit moment liggen er nog geen patiënten met de nieuwe variant in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast registreerde het RIVM vandaag het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds 14 november, bijna een maand geleden.

Maar, zei Kuipers, Omikron kan in het eerste kwartaal van 2022 mogelijk tot „serieuze aantallen patiënten” leiden. Wel zei hij dat er nog weinig informatie over de variant is. „De grote onbekenden” zijn volgens hem nog steeds de besmettelijkheid, de ernst van de ziekte na besmetting en de vraag in hoeverre vaccinaties bescherming bieden.

Daling aantal coronapatiënten

Wat betreft de huidige situatie in de ziekenhuizen wijst Kuipers op de daling van het aantal nieuwe coronapatiënten dat elke dag wordt opgenomen. Maar dat heeft pas na een tijdje effect op de druk in de ziekenhuizen, zegt Kuipers. Pas als er dagelijks minder dan twintig nieuwe coronapatiënten op de ic’s worden opgenomen, daalt de bezetting dusdanig dat de reguliere zorg weer kan worden opgepakt.

Kuipers roept mensen dus op zich ook met kerst aan de geldende maatregelen te houden. Op dit moment wil dat zeggen dat er vier mensen per dag thuis mogen worden ontvangen. „Iedereen is er een beetje klaar mee”, zegt hij. Maar hij wijst erop dat hoewel de besmettingscijfers dalen, ze nog steeds hoger zijn dan op enig ander moment in de pandemie.