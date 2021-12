Omikron-variant liegt er volgens viroloog Marion Koopmans niet om: ‘We zijn echt nog niet klaar’

Na Alpha en Delta is daar nu Omikron. De nieuwste Covid-variant overgewaaid uit Zuid-Afrika, verspreidt zich over de wereld. Viroloog Marion Koopmans legde bij Op1 gisteravond uit wat dat nieuwe virus precies doet. Volgens haar is het belangrijk ons te realiseren dat we voorlopig nog niet uit de coronacrisis zijn en dat we ook vaccins moeten updaten.

Waar de Delta-variant van het coronavirus langzaam naar de achtergrond verdwijnt, is de wereld alweer bezig met een nieuwe mutatie. 57 landen hebben inmiddels te maken met de Omikron-variant en ook in Nederland zijn nu ruim dertig gevallen bekend.

Marion Koopmans bij Op1

Viroloog Marion Koopmans vertelt aan tafel bij talkshow Op1 dat ze zich zorgen maakt. Op een schaal van één op tien, stijgen haar zorgen toch naar „zeven of een acht”. Ze vertelt dat het voelt als een herhaling van de kerstperiode van vorig jaar. Toen dachten we volgens haar „nog even… en we gaan de effecten van de vaccins zien. Dan hebben we het ergste gehad”. Maar volgens de viroloog ‘ontsnappen de virussen daar aan’.

Het nieuws over de Omikron-variant is nog vers en dat benadrukt ook Koopmans. „De gegevens waar nu over gesproken wordt, zijn nog geen week oud.” De viroloog legt uit dat de maatschappij behoorlijk coronamoe begint te raken. En veel mensen klaar zijn met de maatregelen. „Dit is toch weer een volgende stap in het verhaal, dat duurt nog wel even. En hoe gaan we dat nou langere tijd met elkaar doen.”



En weer wachten we af — Gerard Bosman 🌹✊ (@BosmanGerard) December 8, 2021

‘Omikron-variant ontsnapt aan vaccin’

Presentatrice Carrie ten Napel vraagt: „Dit kan ervoor zorgen dat de epidemie nog langer gaat duren?” En dat beaamt de viroloog. „De eerste signalen zijn dat dit virus nog net weer een stap besmettelijker is dan Delta. En dan is de vraag hoe erg die effecten zijn op de vaccinaties.”

Want volgens Koopmans tonen de laatste cijfers aan dat de Omikron-variant makkelijker ontsnapt aan de antistoffen van het vaccin. „Maar hoeveel dat is, dat weten we nog niet.” Ten Napel haakt in en benadrukt dat vaccin-ontwikkelaar Pfizer momenteel pleit voor een derde vaccinatie, oftewel een boosterprik.



Als er zoveel onzekerheid is rond Omicron dan is er maar één antwoord en dat is zsm extra maatregelen. De ziekenhuizen liggen vol dus er is geen buffercapaciteit meer om nog klap op te vangen. Scholen vanaf komende week dicht zou goede eerste stap zijn. — Gerard van Eck (@EckGerard) December 8, 2021

Sceptisch tegenover vaccinatie

De viroloog legt daarna uit dat het nog tijd vergt om harde cijfers te krijgen over de Omikron-variant. „We moeten wel tussen de oren hebben: we zijn echt nog niet klaar.”

Aan tafel zit ook huisarts Güven Yildiz die zich hard maakt voor vaccinaties in haar praktijk. „Mensen die twijfelen die zeggen nu: ‘kijk dokter ik had gelijk’. Je ziet bij de groep gevaccineerden al twijfel. Hoe lang ben je nog beschermd? Ben je überhaupt beschermd? En hoe lang moet er tussen een tweede vaccin en boosterprik zitten? Dus mensen die heel angstig en sceptisch waren naar het vaccin toe, voelen zich nu bevestigd.”



Het lijkt er juist op dat het een milde variant is. Een zegen dus. Want op deze manier krijgt iedereen wél werkende antistoffen zonder (erg) ziek te worden. Alle maatregelen kunnen dus beëindigd worden en we kunnen na twee jaar gegijzeld te zijn, het normale leven weer hervatten. — Marcus Cicero (@marcuscivero) December 8, 2021

Prik updaten door alfabet aan varianten

Presentator Charles Groenhuijsen reageert daarop dat volgens de cijfers vaccinatie niet waterdicht is, maar men beter beschermd is. En het blijft volgens Koopmans „heel lastig” om dat soort verhalen tegen te spreken. „Het is lastig uitleggen dat het echt een verschil maakt.”

Groenhuijsen vraagt aan de viroloog over het het hele alfabet aan varianten. „We hebben Alpha gehad, we hebben Delta gehad en we hebben nu Omikron. Het Griekse alfabet is nog niet vol. Kan het zo zijn dat als we dat alfabet verder vullen, we ook een heel nieuw vaccin nodig hebben?” De viroloog praat voor de Omikron-variant over een „aanpassing van het vaccin”. Maar Koopmans legt uit dat het de bedoeling is om een zelfde priksysteem te ontwikkelen als voor de griep. „Waar de vaccins van tijd tot tijd worden aangepast aan virussen die circuleren. Je moet de griepprik en straks misschien wel de Covid-prik, updaten.”



De griepprik haal ik al niet dus de corona prik al helemaal niet. — Geert de Swart (@Geert2404) December 9, 2021

