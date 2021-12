Zo staat het er nu voor met de drukte in de ziekenhuizen én code zwart

Onlangs publiceerde Metro een artikel over de opa (92) van Lieke, die ondanks een zware longontsteking uit het ziekenhuis werd ‘weggestuurd’. Volgens haar was dat een teken dat code zwart dichterbij is dan we denken. En ook ic-arts Diederik Gommers zei onlangs dat dat scenario niet lang meer zou duren. Hoe staat het er nu voor met de drukte in de ziekenhuizen?

Op 23 november zei Gommers dat we code zwart „over tien dagen” zouden bereiken als het kabinet niet hard ingreep. Dat is nu acht dagen geleden, maar het kabinet heeft wel ingegrepen, met een avondlockdown. Gisteren meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de piek van besmettingen mogelijk is bereikt, maar geldt dat ook voor de ziekenhuizen?

Hoe druk is het nu in de ziekenhuizen?

Een deel van de druk op de ziekenhuizen komt door onderbezetting. Er zijn simpelweg te weinig zorgmedewerkers om de stroom aan patiënten aan te kunnen. Nu blijkt uit recente cijfers dat er ook nog eens veel ziekenhuismedewerkers ziek thuiszitten: 1 op de 10. Het verzuim op de intensive cares is gestegen tot bijna 10 procent. Op de verpleegafdelingen is 9 procent van de medewerkers niet inzetbaar.

Die cijfers vertelde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), vandaag in de Tweede Kamer. Het verzuim is nu groter dan in september, toen de huidige golf net begon. Toen was ruim 6 procent van de artsen en verpleegkundigen niet in staat om te werken.

Kuipers: ‘Aantal patiënten zal stijgen tot boven de 3200’

En aan de toestroom van coronapatiënten komt voorlopig nog geen eind, zegt Kuipers. In de komende twee weken zal het aantal patiënten met een coronabesmetting in Nederlandse ziekenhuizen stijgen tot boven de 3200. Op dit moment zijn dat er 2800.

Er kunnen volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding drie dingen gebeuren. In het gunstigste geval stijgt het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van ruim 2200 nu naar 2430 half december. De intensive cares zouden in dat geval zo’n 780 mensen verzorgen, tegen ongeveer 600 nu. Daarmee zouden in totaal 3.210 ziekenhuisbedden bezet zijn door mensen met Covid-19.

Als de huidige groei doorzet, een iets minder gunstig scenario, stijgt het totale aantal opgenomen patiënten in de komende weken naar ongeveer 3700, van wie zo’n 900 op de intensive cares. In het meest ongunstige geval, als de instroom stijgt, zou het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen naar bijna 4500 kunnen stijgen.

Kuipers verwacht dat de nieuwste coronamaatregelen helpen om het reproductiegetal van het virus te laten zakken tot onder de 1. In dat geval zou het aantal nieuwe gevallen langzaamaan dalen. Op den duur zouden dan ook minder patiënten in ziekenhuizen terechtkomen.

Code zwart

Wanneer code zwart van kracht is, dat is aan demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge om te beslissen en af te kondigen. Bij code zwart moeten ziekenhuizen aan de deur selecteren wie ze nog opnemen en wie niet. Daarbij kan het zijn dat mensen komen te overlijden die op de IC wel overlevingskansen hadden gehad.

Een woordvoerder van het LCPS laat weten dat zorgmedewerkers worden voorbereid op code zwart met protocollen die ze doorlezen. Daarnaast bevestigt zij dat de werkdruk nu al erg hoog is, maar de hoogste piek er nog niet is. Het aantal patiënten zal de komende tijd dus nog doorstijgen.