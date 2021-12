OMT’ers Bonten en De Jong zien één uitweg uit de coronacrisis: ‘Vaccinatieplicht’

We hebben inmiddels al meer dan anderhalf jaar te maken met coronamaatregelen in Nederland, maar wederom lopen de cijfers op. Op dit moment verkeren we in een avondlockdown. Hoe lang gaat die coronacrisis nog duren? Volgens OMT’ers Marc Bonten en Menno de Jong wordt het tijd om vaccinatieplicht te overwegen.

OMT’er Marc Bonten denkt dat stevige drang of vaccinatieplicht nodig is om Nederland uit de coronacrisis te krijgen. Bonten is arts-microbioloog en sprak zicht uit in het nieuwe programma Sven op 1 op NPO Radio 1.

OMT’er Marc Bonten oppert vaccinatieplicht

Hoewel coronaminister Hugo de Jonge meerdere malen benadrukte dat er geen vorm van vaccinatiedrang of -plicht kwam, kijkt Bonten daar anders naar. Volgens hem moet de hele bevolking immuniteit hebben tegen het coronavirus. Hij legt uit dat de vaccinatiegraad stijgt, maar er nog ongeveer een miljoen mensen zijn zonder immuniteit. „Daarmee houden we het virus niet in toom.”

Bonten is ervan overtuigd dat als de huidige politieke aanpak doorgaat, maatregelen nodig zullen blijven. „En dus moet de politiek drang, dwang of een vaccinatieplicht bespreekbaar maken.” Alleen op die manier kan volgens de OMT’er grootschalige schade aan de volksgezondheid of de economie voorkomen worden.



Identificatieplicht is wettelijk vastgelegd, Joost.#vaccinatieplicht is juist strijdig met de wet. Los daarvan vraag ik me af waarom je meedoet aan het verder polariseren van de samenleving.

Het is de falende overheid die je moet aanspreken op het #zorginfarct https://t.co/XkLCEpmOaJ — Jan Ooms (@JanOoms9) November 28, 2021

OMT’er Menno de Jong: ‘vaccineren uitweg coronacrisis’

Hij pleit dan ook voor het 2G-beleid (gevaccineerd of genezen). Want dan laten mensen volgens hem zich meer vaccineren. Maar ook oppert hij de vaccinatieplicht. „ In Oostenrijk zijn ze begonnen met de invoering daarvan. Je ziet gewoon dat de discussie aan het verschuiven is in Europa.”

Gister deed OMT-collega Menno de Jong eenzelfde soort uitspraak in de studio van AT5. Ook volgens hem komen we sneller uit de coronacrisis bij een volledige vaccinatiegraad van de bevolking. Hij denkt anders dat het een af- en aankondigen van maatregelen blijft. „Ik ben zo bang dat die sequentie zich steeds gaat herhalen. Vanuit dat oogpunt zou een vaccinatieplicht wel een oplossing zijn.” Hij legt uit dat het „on-Nederlands” is om over vaccinatieplicht te praten. „Tegelijkertijd wordt er ook over een 2G-beleid gesproken. Wat in principe ook een vorm is wat een soort dwang is naar vaccinatie. Misschien moeten we het dan ook wel eens over vaccinatieplicht gaan hebben.”



Als het aan viroloog en OMT-lid Menno de Jong ligt, is het de hoogste tijd dat de samenleving en de politiek gaan praten over een vaccinatieplicht. Bekijk de hele video via: https://t.co/Gz4LV4nDH2 pic.twitter.com/CGV7KHmxPO — AT5 (@AT5) November 30, 2021

Europese aanpak vaccinatieplicht

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vindt dat de EU moet praten over vaccinatieplicht. Vanwege het woekerende virus en de stagnerende vaccinatiegraad, vindt zij een Europese vaccinatieplicht iets om over na te denken. „Ik denk dat het begrijpelijk en passend is om deze discussie nu te voeren binnen de EU. Dit vergt een gezamenlijke aanpak”, sprak Von der Leyen in een persconferentie.



