De Jonge over vaccinatieplicht: ‘We gaan de wet niet veranderen om dat toe te staan’

Vanochtend meldde het Financieele Dagblad (FD) dat voor het eerst een Nederlandse bedrijf een vaccinatieplicht heeft ingesteld. Zodra het thuiswerken niet meer hoeft, verwacht Leaseplan alle medewerkers weer op kantoor, gevaccineerd en wel. Toch is dit juridisch niet toegestaan, zegt demissionair coronaminister Hugo de Jonge. „De wet staat dat niet toe, en we gaan de wet ook niet veranderen om dat wel toe te staan.”

Van een ‘prikplicht’ op de werkvloer van de leasemaatschappij kan volgens De Jonge dus geen sprake zijn, maar hij oordeelt niet over de eis die het bedrijf aan zijn werknemers stelt. „Daarvoor ken ik de situatie onvoldoende.”

De demissionaire bewindsman kan namelijk wel begrijpen dat werkgevers het belangrijk vinden om een veilige werkomgeving te creëren voor hun personeel. „Ik snap dat er dilemma’s zijn. Dat betekent dat we de komende tijd het gesprek met werkgevers en werknemers zullen aangaan.” Hieruit hoopt De Jonge te ontdekken welke mogelijkheden er zijn om een veilige werksituatie te creëren. Als voorbeeld noemt hij de coronatoegangsbewijzen.

Hugo de Jonge: ‘Vaccinatieplicht mag volgens de wet niet’

Naast dat het volgens de wet verboden is, druist de vaccinatieplicht volgens de vakbond FNV in tegen twee grondrechten: het recht op privacy en de lichamelijke integriteit. Mensen mogen zelf bepalen wat er met hun lichaam gebeurt. Na het nieuws van Leaseplan is de vakbond dan ook in rep en roer. Volgens hen mogen werkgevers geen misbruik maken van hun machtspositie door werknemers tot vaccinatie te dwingen. „Als een werkgever het recht neemt om werknemers te verplichten, is dat van een verwerpelijke orde.”

De reden waarom de leasemaatschappij toch tot deze beslissing kwam? Ze geloven niet in ‘het nieuwe normaal’ van hybride werken. „Het nieuwe normaal is terug naar normaal”, stelt het bedrijf in het Financieele Dagblad. „Het vooruitzicht om straks weer samen te mogen werken op kantoor, zorgt juist voor ‘een gevoel van saamhorigheid.”