Oostenrijk voert als eerste EU-land algemene vaccinatieplicht in

Oostenrijk voert per 1 februari als eerste land in Europa een algemene vaccinatieplicht in. Ook gaat het hele land vanaf maandag in ieder geval tien dagen in lockdown.

Met deze nieuwe maatregelen hoopt de overheid om de sterke toename van het aantal coronabesmettingen te keren. Alleen supermarkten, drogisten en apotheken mogen openblijven. Niet-essentiële winkels, horeca en de meeste scholen blijven tien dagen lang dicht.

Oostenrijk in landelijke lockdown

Met de lockdown sluit het landelijke beleid zich aan bij de deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk, die gisteren al aankondigden om ieder geval tot de kerstdagen in volledige lockdown te gaan. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is in deze twee deelstaten aanzienlijk hoger dan in de rest van het land. Uit voorzorg gaat daarom het hele land nu tien dagen op slot. Na deze tien dagen gaat de overheid evalueren en kan de lockdown nogmaals met tien dagen verlengd worden.

Mensen mogen alleen van huis voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of bezoek aan een arts. Er geldt ook een thuiswerkplicht voor mensen die thuis kunnen werken. Sinds afgelopen maandag geldt er al een lockdown voor ongevaccineerden boven de 12 jaar. Mensen die zich er niet aan hielden, riskeerden een boete van 1450 euro.

Vaccinatieplicht vanaf februari

De volledige lockdown die vandaag is aangekondigd, zal uiterlijk 13 december voorbij zijn voor mensen die wel tegen corona ingeënt zijn of van het virus hersteld zijn. Daarna gaat de 2G-regel weer in, waarmee de beperkingen voor ongevaccineerden blijven gelden. Kanselier Alexander Schallenberg maakte de „moeilijke besluiten” vandaag bekend tijdens een persconferentie. Hij verwees hierbij naar het menselijk leed: „We willen geen vijfde golf.”

Omdat de vaccinatiegraad in Oostenrijk met 65 procent relatief laag is, is de overheid van plan op per 1 februari een vaccinatieplicht in te voeren. De komende maanden zal de regering zich bezighouden met het wettelijk mogelijk maken van deze vaccinatieplicht. „Lang, misschien te lang, ben ik ervan uitgegaan dat het mogelijk moet zijn om mensen te overtuigen zich vrijwillig te laten inenten”, zei Schallenberg vanochtend over het plan. „Maar we moeten de realiteit onder ogen zien.”