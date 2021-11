OMT’er Menno de Jong over QR-code: ‘Nog geen formeel onderzoek naar effectiviteit’

OMT’er en viroloog Menno de Jong ging bij BNR in gesprek over de huidige situatie omtrent het coronavirus. Presentatrice Roos Abelman voelde hem behoorlijk aan de tand over de wetenschappelijke onderbouwing van de QR-code. Volgens De Jong is er nog geen formeel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de QR-code.

Het OMT-lid praat in de uitzending over de komende maatregelen, de vaccinatiegraad en hoe we de winter goed doorkomen. Maar ook de QR-code komt ter sprake. Presentatrice Roos Abelman vraagt of „we eigenlijk weten of het coronatoegangsbewijs werkt?” De Jong vertelt dat er nooit een formele test is gedaan die vergelijkbaar is met met Testen voor Toegang. „Het is gebaseerd op theorie, maar wel een goed onderbouwde theorie”, zegt hij. Volgens hem heb je als gevaccineerde minder kans op infectie en je hebt minder kans om het coronavirus over te dragen.

Geen formeel onderzoek naar QR-code

„Als je getest bent voordat je naar een nachtclub gaat, dan ben je eigenlijk veilig.” Dan kun je het virus niet overdragen, vertelt de OMT’er. Hij beaamt dat er geen formeel onderzoek naar de QR-code is geweest. „Ik denk dat dat wel een goed idee zou zijn. Om te kijken hoe werkelijk effectief dat coronatoegangsbewijs is.” Hij oppert om dat in Amsterdam te onderzoeken.

Presentatrice Abelman vraagt zich af waarom dit nog niet onderzocht is. „Dit is met alle andere maatregelen zo’n beetje wel gedaan.” Volgens haar is de QR-code vrij nieuw. „Is er niemand geweest die vanaf het startpunt eind september is gaan kijken wat dat doet?” De Jong noemt op dat een deel van het coronatoegangsbewijs wel onderzocht is, namelijk de negatieve test. „Maar het gaat nu met name om de gevaccineerden”, reageert Abelman. Volgens de OMT’er raakt een gevaccineerd persoon veel minder snel besmet en is daarnaast minder besmettelijk. „Het is uiteindelijk toch gebaseerd op theorie. Er is dus niemand geweest die dacht: Laten we dat onderbouwen’. Voor hetzelfde geld werkt het niet en je ziet dat de besmettingen oplopen. Het bron- en contact onderzoek werkt ook niet optimaal”, benadrukt de BNR-presentatrice.

Ook besmettingen door gevaccineerden

Volgens De Jong kun je niet zeggen dat het niet werkt. „We hoeven ook niet uit te testen of een parachute werkt. Daar is ook nooit een studie naar gedaan. Als je uit een vliegtuig stapt met een parachute gaan we ervan uit dat je veilig beneden komt.” Volgens hem kun je op goede theoretische overwegingen beslissingen nemen over de QR-code. „Hoe effectief dat is, dat weten we niet precies.” Wel kun je volgens hem, aan de hand van de oplopende besmettingen, concluderen dat een deel van de besmettingen door gevaccineerden is ontstaan.