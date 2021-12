Zelftest doen zonder symptomen geeft geen betrouwbaar resultaat

Even voor de zekerheid een zelftest doen wanneer je een verjaardag of werkoverleg hebt: het wordt vaak geadviseerd. Nu blijkt uit een nieuw onderzoek dat dit weinig zin heeft als je geen symptomen hebt. Enkel in het geval van symptomen is een neuszelftest betrouwbaar.

Een speekseltest is in geen van de gevallen – met of zonder symptomen – een betrouwbare optie.

Zelftest zonder klachten niet betrouwbaar

Om de drukte in de teststraten wat te verminderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid de neuszelftest te gebruiken bij niet-kwetsbare mensen met milde verkoudheidsklachten. Na dit advies vlogen de zelftesten de deur uit. Ook omdat veel mensen de test regelmatig gebruiken wanneer ze op pad gaan en zeker willen weten dat ze niet onbewust besmet zijn met het coronavirus. Dit blijkt nu weinig zin te hebben.

De antigeen neustest is alleen voldoende betrouwbaar om corona op te sporen als de gebruiker symptomen van het virus heeft, ontdekten onderzoekers van onder meer het UMC Utrecht, het Erasmus MC, het RIVM en de GGD. Zij onderzochten de betrouwbaarheid van een dergelijke test bij bijna 3.000 personen, waarvan de resultaten over enkele dagen officieel zullen worden gepubliceerd.

Speekseltest ook niet betrouwbaar

De resultaten gelden specifiek voor één type neus- en zelfspeekseltest dat onderzocht is, die Roche heet. Dit meldt het UMC Utrecht, die alvast een tipje van de sluier oplicht. De neuszelftest van Roche heeft bij iemand met symptomen „vrijwel dezelfde betrouwbaarheid als wanneer deze testen worden afgenomen door professionals in de GGD-teststraat.” De neuszelftest afnemen onder symptomen, geeft dus geen betrouwbaar resultaat. Een onderzochte speekselzelftest, waarbij alleen wat spuug wordt gebruikt, bleek met én zonder symptomen niet goed genoeg.