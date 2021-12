Dubbelzinnige leus over ballen ‘wint’ verkiezing slechtste slogan van 2021

Het bedrijf Benny’s Vleesservice is eerste geworden in de verkiezing slechtste slogan van het jaar. De leus ‘Mijn ballen wegen 130 gram!!’ is verkozen tot de slechtste slogan van 2021. Daarmee verslaat de vleesservice van Benny Cafetaria Borst (‘De lekkerste! borst voeding aan huis!’) en de gemeente Almelo (‘I amlelo’).

Andere slechte slogans die net niet tot winnaar zijn uitgeroepen zijn onder meer ‘Hocus Pocus GRAS Ik wou dat dat klassegras ALLEMAAL van MIJ was!!!’ van een tuincentrum en ‘Geniet van Duitse delicaflesse’ van biermerk Warsteiner. Winnaar Benny moest wel lachen om deze laatste tekst. „Die is simpel en gewoon heel leuk. De slogan van Almelo daarentegen was echt slecht.”

Mensen riepen winnaar na: ‘Hé, jij met je ballen!’

Alhoewel hij volgens stemmers de slechtste leus van het jaar heeft bedacht, staat Benny nog altijd achter zijn slogan. „Hij past heel goed bij mijn vleesgroothandel. Mijn gehaktballen wegen namelijk echt 130 gram”, zegt hij tegen Slechte Slogans, het platform dat ieder jaar de verkiezing uitroept.

Benny zegt dat hij alleen maar leuke reacties heeft gekregen op zijn vondst. „Mensen vonden de slogan wel tricky vanwege de dubbelzinnigheid, maar vooral grappig. ‘Hé, jij met je ballen!’, hoorde ik dan. Ik houd wel van een grapje. Bovendien: je moet natuurlijk ook opvallen met een slogan.”

Initiatiefnemers over slechte slogans: ‘Het hout maar niet op’

Het is voor de tiende maal dat de Verkiezing van de slechtste slogan plaatsvond. De afgelopen zes dagen konden mensen via sloganverkiezing.nl hun stem uitbrengen op de tien genomineerde leuzen van de deskundige sloganjury. Die jury is inmiddels heel wat teksten gewend in die tien jaar. „Het hout maar niet op, zeggen we wel eens gekscherend tegen elkaar”, aldus initiatiefnemers Christine Liebrecht en Tefke van Dijk, die zich met een spelfout ook wagen aan een slogan.

Wel was de oogst ingestuurde leuzen het afgelopen coronajaar wat minder groot dan voorgaande jaren. „Logisch, want als je veel thuis moet blijven en weinig op straat komt, loop je minder slogans tegen het lijf.”

Schunnige leuzen ‘winnen’ vaak verkiezing slechtste slogan

Een kwart van de stemmen ging dit jaar naar Benny’s Vleesservice en dat komt niet geheel onverwacht. De winnaar past in het rijtje met andere schunnige slogans die succesvol waren tijdens eerdere sloganverkiezingen. De afgelopen drie jaar jaar wist telkens een schunnige leus eerste te worden. ‘Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen’, was de winnaar in 2020. In 2019 was dat ‘Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin‘ en in 2018 adverteerde een kapper met de tekst: ‘We doen wel vrouwen maar knippen ze niet’. „Toch was de lijst dit jaar niet heel schunnig”, merkt initiatiefnemer Christine Liebrecht op.

Bekijk de hele top 10 van dit jaar hier.