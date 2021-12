Eerste beelden onthuld van nieuwe Harry Potter-film met originele cast

Kerst begint vroeg dit jaar voor Harry Potter-fans. Zij krijgen nu al een kerstcadeau van streamingzender HBO Max, die gisteren de eerste beelden van een nieuwe Harry Potter-film onthulde. In de special komen veel acteurs uit de originele cast langs, waaronder Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Wemel) en Emma Watson (Hermelien Griffel).

„De uitnodiging waar jullie op hebben gewacht, is gearriveerd”, schrijft HBO Max bij de eerste trailer van de reünie. Over de film, die Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts gaat heten, is nog vrij weinig bekend. De titel en de tekst op de krant (‘Zweinstein verwelkomt alumni’) verraadt wel dat de originele cast een bezoek brengt aan tovenaarsschool Zweinstein, de plek waar het avontuur begon.

Eerste Harry Potter-film twintig jaar geleden in de bioscoop

Het was in november van dit jaar twintig jaar geleden dat de eerste film in de fantasiereeks in première ging. Niemand had destijds kunnen vermoeden dat Harry Potter en de Steen der Wijzen de opmaat was naar een van de meest populaire fantasiefilmreeksen ooit.

Jarenlang leek het erop dat de laatste film van Harry Potter ooit een feit was: The Deathly Hallows – Part 2, uit 2011. Alhoewel er later nieuwe boeken en films verschenen in dezelfde wereld, gingen die vrijwel nooit meer over de bekende tovenaar en zijn vrienden. Maar toen kwam daar de bevestiging dat HBO Max aan een Harry Potter-special werkte.

Oude series en films nieuw leven inblazen is een beproefd concept. Eerder deed de streamingzender hetzelfde bij Friends en Sex and the City.

Deze bekende namen keren terug in reünie

In de trailer is te zien hoe bekende figuren uit de filmreeks een uitnodiging krijgen voor een reünie. Het zijn Hagrid, Marcel Lubbermans en meneer Wemel, de vader van Ron. In de aftiteling komen andere bekende namen voorbij. Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson spelen mee, maar bijvoorbeeld ook Tom Felton. Echte Potterheads, zoals fans van de films en boeken worden genoemd, weten dan genoeg. Draco Malfidus, de grote concurrent van Harry, komt terug. Ook Ginny Wemel keert terug.

Nog bijzonderder is de naam van Gary Oldman die in de aftiteling voorbij komt. Deze acteur speelt Sirius Zwarts, de peetoom van Harry. Veel fans hebben hem in hun armen gesloten, maar in de vijfde film – spoiler alert – overkomt hem het ergste. Hoe kijken de acteurs terug op die gebeurtenis?

Special over Harry Potter begin volgend jaar te zien

De special wordt al over enkele weken uitgebracht. Op nieuwjaarsdag is de reüniefilm te zien op HBO Max. Volgens het AD vertelt de special het verhaal hoe de eerste film tot stand kwam. De makers doet dat aan de hand van nieuwe interviews en verschillende gesprekken met de cast.

Het is niet bekend of Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts ook in Nederland te zien is. HBO Max is namelijk nog niet gelanceerd in Nederland.