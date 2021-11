Rutte tijdens coronapersconferentie: ‘Doe eerst een zelftest als je thuis bezoek ontvangt’

Vanaf zondag is alles tussen vijf uur ‘s avonds en vijf uur ‘s ochtends gesloten in Nederland. Dat is de grote boodschap van de coronapersconferentie van vanavond. Opnieuw een lastige en ingrijpende boodschap, aldus Mark Rutte. „Het contact moet met minstens 20 procent naar beneden.”

Dat steeds minder mensen zich scharen achter de coronamaatregelen is duidelijk. Minder dan de helft van de mensen laat zich testen bij klachten, wordt onthult tijdens de persconferentie. Ook Rutte rekent dat zichzelf aan. „Ik slaag er zelf ook steeds minder goed in om dit verhaal aan het voetlicht te helpen.”

Maar aangezien de cijfers („hoog, hoger, hoogst”) sneller stijgen dan verwacht, ontkomen we niet aan nieuwe maatregelen. Rutte op de coronapersconferentie: „Ons gezamenlijk gedrag is niet veel verandert sinds de laatste keer. Daaruit blijkt: met een paar kleine aanscherpingen lukt het niet. Daarom heb ik opnieuw een boodschap die veel zal vragen van ons allemaal.”

Deze regels zijn aangekondigd op de coronapersconferentie:

Tussen 17.00 ‘s avonds en 05.00 ‘s ochtends alles in Nederland gesloten

„Alle openbare gelegenheden zoals winkels, restaurants, sportclubs en theaters gaan dus dicht. Essentiële winkels zoals apotheken blijven open. Ook is het nog steeds mogelijk om je maaltijd af te halen of te laten bezorgen. Professionele sportwedstrijden kunnen doorgaan, maar dan zonder publiek.”

De verplichte anderhalve meter afstand komt terug, maar ook het mondkapje

„Je hoeft het mondkapje alleen op als je loopt, bijvoorbeeld naar de WC. Door de opnieuw ingevoerde anderhalvemeter regel komt de bezetting in bijvoorbeeld de horeca en cultuursector neer op maximaal een derde.”

Thuiswerkadvies wordt nog dringender

„Ga bij maximaal 1 huishouden op bezoek. Komen er mensen over de vloer? Doe dan een zelftest. Werk zoveel mogelijk thuis. Gaat dat niet? Hou dan altijd anderhalve meter afstand van je collega’s”

Onderwijs blijft open, maar wordt strenger

„We houden de scholen open, omdat de maatschappelijke impact gigantisch is als de deuren zouden sluiten. Maar wel voeren we een mondkapjesplicht in en zullen er looproutes komen. We vragen ouders om hun kinderen als het mogelijk is om alleen naar school te komen. Docenten en kinderen zullen twee keer per week zelftesten moeten doen.”

Verder zei Hugo de Jonge tijdens de coronapersconferentie „om de groep beperkt te houden met Sinterklaas”. Hij doelt daarmee op een groep van maximaal 4 gasten. Kinderen onder de 13 jaar maken een uitzondering op de regel. De ‘corona-minister’ weet te vertellen dat op dit moment 88,8% van de Nederlandse bevolking een prik heeft gehad. De „ongemakkelijke waarheid” is volgens hem dat „50% van de mensen op IC afdelingen niet is gevaccineerd.” Op de IC-afdelingen gaat het om 70% van de mensen, die het virus heeft opgelopen en geen prik heeft gehad.

Rutte hoopt op normale kerst

De Jonge: „Vaccineren werkt. En keuzes hebben consequenties. Laten we hopen dat mensen eerder zijn gevaccineerd dan dat ze het virus hebben opgelopen.” Ook laat hij weten dat hij heeft geleerd dat „de dingen anders gaan dat je denkt. De werkelijkheid is minder maakbaar dan ik zou willen.”

Daarmee doelt de Jonge op operaties die steeds vaker moeten worden verzet, omdat coronapatiënten de ziekenhuisbedden bezet houden. „Dat is verschrikkelijk voor de mensen om wie het gaat.”

Demissionair premier Mark Rutte „hoopt op een normale kerst”, maar kan daarover „absoluut geen garanties” geven. „Het kan langer duren” voordat de vrijdag aangekondigde aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus kunnen worden ingetrokken. Vooralsnog geldt het pakket tot en met 18 december.

