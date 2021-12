Ernst Kuipers: ‘Instroom coronapatiënten over piek heen’

Op dit moment liggen er in totaal 2754 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, in het ziekenhuis. Dat zijn er weliswaar 62 meer dan gisteren, maar volgens Ernst Kuipers is de instroom van coronapatiënten over de piek heen. Het gaat dus de goede kant op, maar het aantal moet gaan dalen.

In een persmoment voor het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zei Kuipers dat hij denkt dat „dit qua instroom de piek was”. „We zitten al meerdere dagen fors onder wat we eerder zagen. Het meerdaagse gemiddelde is sterk gedaald, van meer dan 390 naar ruim onder de 300.”

Instroom coronapatiënten ziekenhuizen ‘over piek heen’

Al ruim een week schommelt het aantal opgenomen coronapatiënten zo rond de 2700, vorige week dinsdag was er een piek van 2845. Gisteren wees het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) er al op dat de instroom is gestabiliseerd, ook zijn er „voorzichtige signalen” dat de stijging in de coronabezetting afneemt.

Op de intensive cares liggen nu 611 coronapatiënten, 13 meer dan gisteren. Dat is wel het hoogste aantal sinds 20 mei. Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2143 coronapatiënten behandeld, een toename van 49 vergeleken met een dag eerder.

En alhoewel de instroom over de piek heen is volgens Kuipers, geldt datzelfde niet voor de bezetting. Wel zal dat op een gegeven moment ook gaan dalen. „Dat kost alleen enige tijd en zal sneller gaan voor de kliniek dan voor de ic. De bezetting op de ic zou de komende dagen nog wel kunnen stijgen.” Diederik Gommers zei dit weekend nog dat de ic’s „overvol” zijn.

Ernst Kuipers: ‘Optimistisch dat de curve verandert’

Door heel Nederland zijn er nu 1194 plekken op de ic, waarvan dus een hoop al bezet. Afhankelijk van de behoefte kan dat opgeschaald worden naar 1250. Maar dat hoeft volgens Kuipers op dit moment nog niet.

„Ik ben optimistisch dat de curve nu verandert, maar tegelijkertijd ook wel heel erg behoedzaam.” Volgens de LNAZ-voorzitter moet het aantal ziekenhuispatiënten snel dalen om ervoor te zorgen dat reguliere zorg snel weer kan worden verleend.

„De bezetting stabiliseert, dat is gunstig. Maar het moet naar beneden. Zelfs in een gunstig scenario zit je richting januari en daar zit ook nog een kerstvakantie tussen. Dat is voor die patiënten echt lang.”

Vandaag ruim 21.000 nieuwe besmettingen

Het aantal coronagevallen gaat niet meer omhoog, maar gaat ook nog niet echt omlaag. In de afgelopen dag zijn 21.053 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het is de 20e keer in de afgelopen 21 dagen dat er in een dag tijd tussen de 20.000 en 24.000 nieuwe gevallen zijn geregistreerd. De enige dag waarop het aantal onder die grens bleef, kwam dat door een storing.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 152.144 meldingen van positieve tests. Gemiddeld komt dat neer op 21.735 positieve tests per dag. Dat gemiddelde daalde iets ten opzichte van gisteren, maar over het algemeen is het de laatste paar dagen vrij stabiel.