Als klein meisje vond jarige prinses Amalia (18) alle aandacht erg interessant

Prinses Amalia mag vandaag achttien kaarsjes uitblazen. Ze wordt daarmee niet alleen volwassen, er verandert nog veel meer. Zo kan ze vanaf nu officieel koning Willem-Alexander opvolgen als staatshoofd. Ter gelegenheid van deze bijzondere dag zond Net5 gisteren de documentaire Prinses Amalia: tiener op weg naar de troon uit. Daarin was onder meer aandacht voor een kleine prinses Amalia die alle media-aandacht eigenlijk wel erg leuk vond.

In de documentaire kwamen mensen aan het woord die dicht bij de prinses staan en spraken experts over het leven van de toekomstige koningin. Zo vertelde modejournalist Josine Droogendijk dat Amalia tegenwoordig een fervent online shopper is. „De postkamer in paleis Huis ten Bosch schijnt het er druk mee te hebben.” Volgens de journalist koopt de prinses de meeste kleding online vanwege haar privacy.

Dit is het duurste dat Amalia in haar kledingkast heeft hangen

De modejournalist vertelde gisteren wat het duurste kledingstuk is dat Amalia in haar kledingkast heeft hangen. Het is de blouse die de prinses ook aanhad tijdens een van de gesprekken met Claudia de Breij, die een boek over haar schreef. Prijs van de blouse: 1.100 euro.

Droogendijk ziet dat waar Willem-Alexander nog weleens stuntelt met zijn kleding, Amalia veel gevoel voor mode heeft. „Vaak staat ze met een tasje in haar hand, terwijl Willem-Alexander dan ongemakkelijk aan zijn knopen zit. Zo’n tasje is erg handig voor het aannemen van een positie.”

Prinses Amalia valt vooral op Duitse mannen: ‘Meest galant’

In de documentaire komt ook voorbij of Amalia al een vriendje heeft en wie dit zou kunnen zijn. Alhoewel er niet veel over bekend is, weten de experts wel te vertellen op wat voor mannen de prinses valt. Het blijken toch vooral Duitse mannen die Amalia „het meest galant” vindt. „Het zou heel goed kunnen dat er opnieuw een Duitser prins-gemaal wordt”, zeggen de experts, doelend op Claus van Amsberg.

Net5 sprak verder onder anderen oud-burgemeester van Wassenaar Jan Hoekema, die vertelde over zijn ervaringen met de Oranjes. De oud-burgemeester blikt in de documentaire terug op de keer dat hij werd gebeld door het hof toen een jonge Amalia was gevallen met haar fiets. Hij kreeg de vraag of de fietstunnel waar dat was gebeurd niet een „ongelukkige bocht” had.

Documentaire trekt 635.000 kijkers

Zo’n 635.000 mensen keken naar de Net5-documentaire over de prinses. Daarmee staat de documentaire over de prinses op een negentiende plek in de lijst met best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek.

Vanavond zendt de AVROTROS ook een documentaire over haar uit, de special Amalia 18 jaar. Daarin praat Dionne Stax met mensen die dichtbij de Oranjes staan. Zo komt dressuuramazone Anky van Grunsven aan het woord over hoe zij prinses Amalia eens les mocht geven.

Amalia 18 jaar is op dinsdag 7 december om 20.30 uur te zien op NPO 1.