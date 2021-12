Veel steun voor bedreigde Marion Koopmans met #IkStaAchterKoopmans

Veel mensen zijn achter de bedreigde viroloog Marion Koopmans gaan staan, figuurlijk dan. De hashtag #IkStaAchterKoopmans was gisteravond en vanmorgen trending.

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans deelde deze week een dreigmail op Twitter. Zij zegt een discussie te willen aanzwengelen over de „grenzeloosheid” van wat er allemaal gezegd wordt. Dit was haar tweet:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De kerstwensen komen binnen: "Dat jij jouw gore corona rotkop nog op de tv. durft te tonen, jij vuil goor monster van Dachau, jij corrupte zakkenvullende volksverlakker die honderdduizenden zwart betaald krijgt, ze hebben de verkeerde voor de ingang van de (een ) parkeergarage — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) December 13, 2021

Marion Koopmans is er wel klaar mee

Koopmans noemde de afzender, ene ‘D.P.’, en zegt dat ze de verwensingen aan haar adres als het om haar werk in verband met het coronavirus gaat behoorlijk zat is. „ Zullen we van dit soort zaken komend jaar echt werk gaan maken? Ik ben er wel klaar mee, eigenlijk”, zo sloot ze haar tweet. Marion Koopmans richtte haar bericht onder meer aan het Openbaar Ministerie.

„Je krijgt ze aan de lopende band, dit was extreem”, zei Rotterdamse hoogleraar Koopmans in het NOS Radio 1 Journaal. „Ik dacht: laat ik zo’n bericht eens delen. Wat mensen zeggen is echt bizar.”

Ook Sigrid Kaag van D66 kwam met een bericht. Zij ontving een bepaald niet aardige kerstkaart.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beste anonieme schrijvers, kerst is de tijd van goede wensen. Stuur uw kaarten daarom aan iemand die eenzaam is en niet aan mij. Stuur hen vooral een lieve wens. Dan helpt u een ander en gaat u zelf ook met meer positiviteit de laatste weken van dit jaar in. Fijne feestdagen! 🕊 pic.twitter.com/oDsVNe4IUr — Sigrid Kaag (@SigridKaag) December 13, 2021

Twitteraars nu klaar met bedreigers

Waar verschillende Nederlanders blijkbaar klaar zijn met Marion Koopmans en denken haar daarom te ‘mogen’ bedreigen, daar zijn veel twitteraars helemaal klaar met mensen die (haar) maar verschrikkelijke berichten blijven sturen. Vanmorgen stond de teller als het om de hashtag #IkStaAchterKoopmans gaat op drieduizend. Vaak wordt ook ‘wij zijn met meer’ gedeeld. Nu is drieduizend bepaald geen meerderheid. Echter, er bestaat natuurlijk ook de gemiddelde Nederlander waarbij een bedreiging nooit in het hoofd zou opkomen. En die zich sowieso niet op sociale media uit laat. Hier ziet je enkele steunbetuigingen aan Marion Koopmans.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#ikstaachterkoopmans Omdat iemand bedreigen, nooit ok is. Ik zie ook mensen in de media voorbij komen waar m’n nekharen van overeind gaan staan, maar ja, fatsoenlijk he? — Shirley (@Shirleylalo) December 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#ikstaachterkoopmans

Schelden en bedreigen is altijd fout. Het is een brevet van onvermogen omdat je niet in staat bent zelf met steekhoudende argumenten je standpunten te verdedigen. — Martin van Ooyen (@MartinvanOoyen) December 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"De kerstwensen komen binnen"… Als je zo kan reageren op zulke aantijgingen ben je een grote mevrouw. En degenen die deze kerstwensen brengen moeten zich diep, HEEL DIEP schamen. #IkStaAchterKoopmans https://t.co/jFwZJDmrS2 — Ingeborg (@IngeborgKK) December 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#ikstaachterkoopmans #ikstaachterkaag ik sta achter iedereen, politicus, wetenschapper, arts, journalist etc. die bedreigd en verguisd wordt. Stop de bedreigingen en de agressie, pak de bron aan: social media platforms, de techreuzen en politici die ophitsen tot dit gedrag! — J (@JRienke) December 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#ikstaachterkoopmans We mogen blij zijn dat zij zó toegewijd is in ons aller belang. Ik hoorde dat ze recentelijk nog tijd vond om aan circa 30 senioren een mini-college over de pandemie te geven. Diepe buiging voor zo’n overtuigde wetenschapper.#stopdehaatopsocial — Gerritje Cornelisse (@Gerritje2021) December 15, 2021

Marion Koopmans is dankbaar

De bedreigde viroloog heeft zich vanmorgen weer over het onderwerp uitgelaten. Zij tweette deze keer: „Overstelpende reacties op mijn ‘kerstwens-tweet’, dank daarvoor! En veel berichten van mensen die in hetzelfde schuitje zitten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Overstelpende reacties op mijn “ kerstwens-tweet”, dank daarvoor! En veel berichten van mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Benieuwd hoe dit onderwerp opgepakt gaat worden pic.twitter.com/Gjdgu03oQl — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) December 15, 2021

Zelfs Anthony Fauci reageert

„De wereldwijd zeer gewaardeerde viroloog Marion Koopmans zou beveiliging moeten krijgen.” Dat zegt Anthony Fauci, de medische topadviseur van de Amerikaanse regering, die op de ‘zaak Koopmans’ heeft gereageerd. Hij deed dat in een interview met Nieuwsuur.

„Ze zou beveiliging moeten krijgen omwille van haar eigen gezondheid en veiligheid, want ze mag dit werkveld niet verlaten”, stelt Fauci over Koopmans. „Ze moet blijven doen wat ze doet want ze is een zeer gewaardeerd lid van de medische gemeenschap in Nederland en wereldwijd.”