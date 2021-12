Pfizer en BioNtech: drie prikken bieden bescherming tegen Omikron-variant

Met drie prikken zijn mensen beschermd tegen de Omikron-variant van het coronavirus. Dat concluderen vaccinfabrikanten Pfizer en BioNTech na de eerste onderzoeken in laboratoria. Drie prikken zorgen volgens de bedrijven voor evenveel afweer tegen de Omikron-variant als twee prikken tegen de oorspronkelijke virusversie en andere varianten, zoals de Delta-variant.

Volgens Pfizer en BioNTech hebben mensen na drie prikken 25 keer zo veel antistoffen in hun lichaam als na twee inentingen.

Ook na twee prikken kunnen mensen ernstig ziek worden

Onderzoekers van de bedrijven hebben ook gekeken hoe de Omikron-variant in elkaar zit en wat er anders is dan in bijvoorbeeld de Delta-variant, die momenteel het meest voorkomt. Op basis daarvan gaan de onderzoekers ervan uit dat hun vaccin ook na twee prikken nog voorkomt dat mensen ernstig ziek kunnen worden door Omikron.

Volgens het ECDC zal het virus zich in rap tempo gaan verspreiden. De voorspelling is dat de Omikron-variant de komende maanden verantwoordelijk zal zijn voor de helft van alle besmettingen in Europa. Deze variant van het virus lijkt zich aanzienlijk sneller te verspreiden dan de Delta-variant, die nu goed is voor vrijwel alle besmettingen. Dat zegt de Europese gezondheidsdienst ECDC.

De Omikron-variant van het coronavirus is afkomstig uit Zuid-Afrika. Op Twee KLM-vluchten werden 61 passagiers positief getest op corona: bij 18 daarvan werd de Omikron-variant vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek naar de Omikron-variant onder passagiers van de vluchten is nu afgerond.

Inreisverbod

Op 26 november werd een inreisverbod ingesteld voor landen in zuidelijk Afrika, vanwege de daar ontdekte Omikron-variant van het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de variant bestempeld als „zorgwekkend”.

Het inreisverbod geldt voor niet-EU-burgers vanuit een aantal zuidelijk Afrikaanse landen. Het verbod werd ingesteld terwijl twee vliegtuigen al onderweg waren naar Schiphol. Bij aankomst moesten alle reizigers worden getest op corona. Vrijdag kondigde het kabinet aan dat het inreisverbod wordt verlengd tot en met 15 december.

2G beleid uitgesteld, ook in tijden van Omikron-variant

Maandag werd bekend dat het demissionaire kabinet het omstreden voorstel voor een zogenoemd 2G-beleid pas in het nieuwe jaar wil bespreken met de Tweede Kamer.

Het 2G-beleid houdt in dat alleen mensen die zijn gevaccineerd of recent genezen zijn van een coronabesmetting nog toegang kunnen krijgen tot plekken waar het risico op een besmetting hoog is. In de huidige situatie mogen mensen zonder vaccinatie- of herstelbewijs zich ook laten testen om zo met een negatief testbewijs toegang te krijgen tot voorzieningen.