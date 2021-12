Stel dat uit quarantainehotel ontsnapte ‘niet verdacht van strafbaar feit’

Het stel dat ‘ontsnapte‘ uit het quarantainehotel bij Schiphol wordt niet verdacht van een strafbaar feit. Dat liet het OM Noord-Holland gisteren weten, maar gaf daar geen toelichting op. Het stel verliet het hotel na een positieve coronatest, wat wel tegen de regels rondom quarantaine in is.

De man en vrouw kwamen aan op Schiphol na een vlucht uit Zuid-Afrika. Samen met een aantal andere reizigers moesten ze in quarantaine, vanwege de mogelijke opmars van de Omikron-variant. Uiteindelijk zijn ze aangehouden in een vliegtuig waarmee ze Nederland wilden verlaten. Maandag werd nog gezegd dat er onderzocht werd aan welk strafbaar feit zij zich schuldig hadden gemaakt.

Het quarantainehotel was vrijwillig, maar vanwege hun ontsnapping werden ze in gedwongen isolatie geplaatst in het Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrixoord in Haren. Maar daar zijn ze gisteren uit ontslagen, nadat ze negatief testten op het coronavirus.

Stel ontsnapte uit quarantainehotel

In een interview bij RTL Nieuws zei de vrouw dat ze helemaal niet uit het hotel zijn ontsnapt. De regels waren niet duidelijk en ze wisten niet dat ze fout zaten, vertelde ze. Maar burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer liet maandag weten dat het tweetal zich van het begin af aan al tegen de quarantaine had verzet.

Het is nu niet zo dat andere reizigers in quarantaine er makkelijk vanaf komen als ze de regels breken. „Voor hen geldt dat als ze zonder toestemming het quarantainehotel bij Schiphol verlaten, ze een boete riskeren. En dat onze burgemeester hen een beschikking kan opleggen omdat ze een gevaar voor de volksgezondheid vormen”, zegt een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer. In dat laatste geval zou voor hen ook gedwongen isolatie kunnen volgen. „Dat het OM heeft onderzocht of er wellicht ook sprake was van een strafbaar feit staat hier los van”, meldt de woordvoerder.

230 boetes vanwege overtreden quarantaine

Een hoop andere mensen die quarantaineregels braken, kregen wél straf. Tot medio november zijn er 230 bestuurlijke boetes uitgedeeld aan reizigers die zich niet aan de quarantaineplicht hielden. Die geldt voor gebieden met veel coronabesmettingen. De quarantaineplicht ging deze zomer in als vervanging van de vliegverboden en geldt voor mensen die uit zeerhoogrisicogebieden als bijvoorbeeld Afghanistan, Barbados en het Verenigd Koninkrijk naar Nederland komen. De plicht om vijf tot tien dagen thuis te blijven, geldt nu ook voor reizigers uit zuidelijk Afrika waar de Omikron-variant van het coronavirus is ontdekt.

Vanwege de nieuwe virusvariant is vrijdag een vlieg- en inreisverbod ingesteld voor reizigers die uit zuidelijk Afrika komen. Groepen die daarvan zijn uitgezonderd, zoals Nederlanders die terug naar huis komen en andere EU-burgers, vallen ook onder de quarantaineplicht. De boete voor het niet naleven van de plicht is 339 euro.

Telefonische controle

Om te controleren of reizigers zich aan de quarantaineplicht houden, belt het Quarantaine Servicepunt van het ministerie van VWS hen na. Ook kunnen alle reizigers die vrijdag uit zuidelijk Afrika op Schiphol zijn geland, een boa aan de deur verwachten. Die checkt of iemand echt thuis is. „Normaal gesproken doen we een steekproef. Maar voor reizigers uit Zuid-Afrika is het strenger, want we weten nog niet hoe risicovol die nieuwe variant is”, meldt een zegsman van het ministerie van VWS.

Sinds afgelopen vrijdag zijn 820 mensen telefonisch benaderd door het belteam. Een groot deel van die 820 mensen heeft vermoedelijk op vluchten uit zuidelijk Afrika gezeten, want die reizigersgroep wordt 100 procent gebeld, aldus de woordvoerder. Over de uitkomst van die telefoontjes is nog niets bekend. Leden van het belteam vragen mensen of het lukt om de quarantaineplicht na te leven of dat ze misschien ondersteuning nodig hebben. Tijdens tijdens de gesprekken wordt ook op omgevingsgeluiden gelet.