Schietpartij in Michigan: drie doden en meerdere gewonden

Gisteren zijn zeker drie scholieren van een middelbare school doodgeschoten in de Amerikaanse staat Michigan. Acht anderen raakten gewond bij de schietpartij, onder wie een docent. De andere gewonden zijn leerlingen.

Na de schietpartij is een 15-jarige scholier gearresteerd. Hij schoot om zich heen met een semi-automatisch pistool, dat is in beslag genomen. Volgens de politie had de vader van de jongen het wapen vier dagen eerder gekocht. Voor de schietpartij zou de schutter foto’s van het pistool op sociale media hebben geplaatst.



Three people were killed in a shooting at Oxford High School in Michigan, north of Detroit, the authorities said. The dead were all believed to be students, officials said, and a 15-year-old student has been taken into custody. https://t.co/SF0dZPqCZX pic.twitter.com/h9LDrU2J3C — The New York Times (@nytimes) November 30, 2021

Drie scholieren omgekomen na schietpartij op school

Schietpartijen op scholen in de Verenigde Staten zijn niet zeldzaam. Daarom wisten de leerlingen van deze school ook precies wat ze moesten doen, schrijven Amerikaanse media. Toen ze schoten hoorden, zochten ze dekking en blokkeerden ze de deuren van klaslokalen met stoelen.

Op Amerikaanse scholen wordt er regelmatig geoefend op een mogelijke schietpartij. Op deze specifieke school was er zelfs een agent fulltime ingezet om het gebouw te bewaken. Hij was uiteindelijk betrokken bij de aanhouding van de schutter.

„De school heeft gezorgd dat we wisten waar we heen moesten gaan, wie we moesten bellen en wat we moesten doen”, zei een 15-jarig meisje, die volgens The New York Times naar een parkeerplaats was gevlucht. „Ik weet niet wat er was gebeurd als we deze training niet hadden gehad.”

De schietpartij zou uiteindelijk niet meer dan vijf minuten hebben geduurd. President Joe Biden reageerde vanuit Minnesota op het drama. Hij zei mee te leven met de nabestaanden. „Die hele gemeenschap moet nu in shock zijn.”



My heart goes out to the families of all those in Oxford, Michigan experiencing the unimaginable grief of losing a loved one. I’m remaining in close touch with my team as new information about this tragic school shooting surfaces. — President Biden (@POTUS) November 30, 2021

Motief schutter Michigan onbekend

Waarom de schutter het vuur besloot te openen op zijn schoolgenoten, is niet bekend. Wel zou hij alleen hebben gehandeld en verzette hij zich niet toen hij gearresteerd werd. Hij had zo’n 15 tot 20 schoten gelost, zegt de politie. De schutter vertelde niets aan de politie en beriep zich op zijn recht op een advocaat nadat zijn ouders hem hadden geadviseerd niet te spreken.

Elke keer nadat er een schietpartij in de VS plaatsvindt, laait het debat over wapenbezit weer op. In 2019, het laatste jaar waarvan volledige cijfers bekend zijn, vielen volgens de University of California 39.707 doden door vuurwapens. Het leeuwendeel daarvan zijn zelfmoorden. 14.861 mensen werden in 2019 in de VS vermoord met vuurwapens, oftewel 37 procent van het totale aantal vuurwapendoden.

Slechts 0,2 procent van alle doden door vuurwapens valt in massale schietpartijen in het openbaar, becijferde de University of California. 31 procent van alle huishoudens in de VS heeft een of meer vuurwapens.