Dit staat in het voorlopige regeerakkoord dat achterbleef in de trein

VVD en CDA zouden in september al een heel eind op weg zijn met een regeerakkoord. Dat blijkt uit een geheim document, dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers per ongeluk in de trein liet liggen. En daardoor zijn de grote lijnen van een coalitieakkoord bekend.

De Volkskrant kreeg het document van Segers van een reiziger die het in de trein vond. Daaruit blijkt dat de hoofdlijnen van het regeerakkoord al uitstaan. VVD’er Mark Rutte en CDA’er Wopke Hoekstra zijn het hierover eens en proberen de langdurende formatie zo te doorbreken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het stomste wat je kan overkomen.. Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry.. pic.twitter.com/KM09oYqPPa — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) November 17, 2021

‘Grote lijnen’ regeerakkoord

Het document dateert van 26 september. Vertegenwoordigers van de fracties van de VVD en CDA schreven het stuk. Wat daar precies in stond? We sommen de grote lijnen voor je op:

Forse maatregelen om woningnood te bestrijden

Een woonfonds, een miljoen extra woningen, verhuurdersheffing weg, minder lege bouwkavels en panden, meer belasting voor pandjesbazen, huurders mogen kopen.

Een woonfonds, een miljoen extra woningen, verhuurdersheffing weg, minder lege bouwkavels en panden, meer belasting voor pandjesbazen, huurders mogen kopen. Ambitieus klimaatbeleid:

CO2 fors omlaag, Vervuiler betaalt, een klimaatfonds, nieuwe kerncentrales.

CO2 fors omlaag, Vervuiler betaalt, een klimaatfonds, nieuwe kerncentrales. Miljardenfonds voor het uitkopen van boeren

Make-over voor onderwijs

Invoering ‘rijke schooldag’ en vrijheid van (religieus) onderwijs.

Invoering ‘rijke schooldag’ en vrijheid van (religieus) onderwijs. Gratis kinderopvang voor ‘de meeste mensen’

Het minimumloon omhoog

Inkomstenbelasting en werkgeversbelasting omlaag

Een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen

Het toelaten van meer migranten

VVD en CDA vergeten D66 niet

Voor wie zich afvraagt waar D66 in dit verhaal is: volgens het CDA en de VVD blijft de samenwerking met D66 van kracht. Dat is volgens de twee partijen te zien in de plannen rond klimaat, onderwijs en migratie.

Het document werd geschreven in de fase waarin informateur Remkes een minderheidsvariant van VVD, CDA en D66 onderzocht. Vlak daarna besloot D66 toch met de ChristenUnie te willen onderhandelen, schrijft de Volkskrant. CDA en VVD verklaren dat het stuk tot stand kwam op verzoek van informateur Remkes. De woordvoerder van de informateur zegt dat de twee partijen die op eigen initiatief deden.

Ook D66 en VVD schreven al een eerder document

D66 en VVD schreven al in de zomer eenzelfde soort eerste versie van een regeerakkoord. Ook dit document werd openbaar. Samen met de versie van VVD en CDA kunnen deze documenten een belangrijke indicator van het komende coalitieakkoord zijn. Alleen de wensen van de ChristenUnie ontbreken hierin.

Wat opvalt is dat medisch-ethische thema’s en de nieuwe bestuurscultuur niet aan bod komen in dit plan. Twee thema’s die de afgelopen maanden zeer actueel waren. Vandaag komen de partijen bijeen om te onderhandelen over de nieuwe kabinetsplannen.