Extreem zacht weer: ‘Meteen met hooikoorts het jaar 2022 in’

Het jaar 2021 sluit extreem zacht af met temperaturen die lokaal zelfs op kunnen lopen naar 15 graden. Dat betekent voor mensen die er vaak last van hebben slecht nieuws: dat slechte nieuws heet namelijk hooikoorts.

15 graden Celsius boven 0 is in deze tijd van het jaar niet eerder gemeten. Zulke hoge temperaturen blijven niet zonder gevolgen, meldt weerdienst Weeronline. Hazelaars en elzen kunnen rond de jaarwisseling tot bloei komen en veroorzaken in 2022 direct hooikoorts.

Warmte na de kou

Na een kerst waarin het in grote delen van het land winters was – er werd zelfs al een marathon op natuurijs geschaatst – warmt het de komende dagen sterk op. Het wordt dag en nacht zeer zacht. Zelfs de minima komen op 30 en 31 december uit boven 10 graden en overdag wordt het lokaal mogelijks zelfs 15 graden. In de periode van 25 december tot en met 4 januari is in ons land nog nooit een temperatuur van 15 graden of meer gemeten. In De Bilt loopt deze periode zelfs van 25 december tot en met 12 januari.

De warmterecords waarmee we 2021 afsluiten en 2022 inluiden zijn er de oorzaak van dat elzen en hazelaars al tot bloei kunnen komen. Juist de overgang van het koude weer naar het zachte weer kan de vroege bloeiers in de natuur het startseizoen geven. En dat bekent meteen ook de eerste hooikoorts.



Hooikoorts verwacht op nieuwjaarsdag

De eerste elzen en hazelaars kunnen al in het oude jaar tot bloei komen, maar de overlast zal nog beperkt zijn doordat er regelmatig regengebieden over het land trekken. Op oudejaarsdag neemt de neerslagkans af en op nieuwjaarsdag is de kans op droog weer groot. Dit betekent dat de hoeveelheid pollen van de els en hazelaar in de lucht dan toe kan nemen. Wie gevoelig is voor dit pollen doet er goed aan tijdig zijn hooikoorts-medicatie op te starten. Weeronline brengt als de situatie erom vraagt een speciaal hooikoortsweerbericht.

Vanaf zondag keert de wisselvalligheid terug en zal regen de lucht vaak schoonspoelen, maar tijdens droge dagdelen kan het boompollen wel klachten veroorzaken. Het blijft in de eerste week van 2022 zacht, maar niet meer zo zacht als rond de jaarwisseling.

