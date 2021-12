Den Haag geeft overtreders een kans: vuurwerk inleveren voor een versnapering

Met oud en nieuw in aantocht wordt er op veel plekken al volop vuurwerk afgestoken. En dat terwijl er dit jaar een landelijk vuurwerkverbod geldt. In Den Haag kun je daarom zonder risico een boete te krijgen je vuurwerk inleveren.

Net als in de rest van het land is het ook in de gemeente Den Haag verboden om op 31 december vuurwerk af te steken. Desondanks wordt het toch veel gedaan, ook op dit moment al. Dit kunnen nog oude knallers en pijlen zijn van de jaren waarin het nog wél mocht, maar vaak is het ook illegaal vuurwerk, dat uit het buitenland is geïmporteerd. Dit jaar is er tot nu toe al bijna 174.000 kilo aan illegaal spul in beslag genomen, tegenover een totaal van 123.000 kilo in 2020.

Hapje en drankje voor je vuurwerk

Om het vuurwerk toch zoveel mogelijk in te perken, krijgen inwoners van Den Haag de kans om hun vuurpijlen en gillende keukenmeiden op 28 en 29 december zonder consequenties in te leveren. Sterker nog: de mensen die dat doen, krijgen na inleveren ook nog een hapje en een drankje aangeboden. Per persoon kan er 25 kilo vuurwerk, legaal of illegaal, worden ingeleverd. Een gespecialiseerd bedrijf slaat het ingenomen vuurwerk tijdelijk op en zal het later vernietigen.

De vuurwerkbranche is en blijft niet gelukkig met het vuurwerkverbod. Met name omdat het afsteken van illegaal vuurwerk lijkt toegenomen. „We zitten in een nare cyclus”, zegt Jeffrey Peters van Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond tegen Omroep Gelderland. „Het vuurwerk afsteken is verboden, dus halen mensen zwaar illegaal vuurwerk uit het buitenland. Dat draagt er dan weer aan bij dat het straks helemaal verboden wordt.”

Politie ‘niet achter elk bommetje aan’

Als je je knallers en sierpotten inlevert, weet je dus zeker dat je niet met een bekeuring het nieuwe jaar in gaat. Al lijkt de kans dat je een bon pakt sowieso niet zo groot. De politie zegt dat de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod niet haar hoogste prioriteit heeft. „We kunnen niet achter elk bommetje aan wat er gegooid wordt”, zegt politiechef Willem Woelders.

„Maar als de openbare orde wordt verstoord en mensen gevaar lopen, dan lopen daders de kans te worden aangehouden of ze krijgen een boete”, aldus Woelders tegen NU.nl. De veiligheid van hulpverleners en burgers gaat dus voor op het handhaven van het vuurwerkverbod. Ook maakt de politie zich zorgen om eventuele gewelddadige protesten.