7 manieren om je hooikoorts thuis de baas te worden

We hebben qua weer een heerlijke week, kunnen we wel stellen. Maar wie last heeft van hooikoorts ervaart waarschijnlijk minder prettige dagen. Een verstopte neus, jeukende ogen en slapeloze nachten zijn bepaald niet onbekend voor mensen met deze allergie.

Wat kun je eigenlijk zelf doen om deze vervelende symptomen in ieder geval in eigen huis te verminderen? Helpling, de online marktplaats voor huishoudelijke diensten, heeft 7 eenvoudige tips. We zetten ze op een rij.

Zelf in actie komen tegen hooikoorts

Tip 1: Het huis pollenvrij betreden

Het is vrij lastig om contact met pollen helemaal te vermijden. Met warmere temperaturen neemt de drang naar frisse lucht toe. Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat je stuifmeel niet mee je huis in neemt. Probeer daarom je jas uit te schudden voordat je de eerste stap in huis zet. Doe dit ook met je schoenen, klop deze uit of laat ze buiten staan. Het beste is (uitdaging!) om je volledig om te kleden zodra je binnenkomt. De kleding die je hebt gedragen? Direct in de was ermee.

Tip 2: Schone kussenslopen voor een goede nachtrust

Voor een goede nachtrust is het zeer belangrijk om beddengoed regelmatig te verwisselen, vooral je kussenslopen. Doe dit minstens twee keer per week. Daarnaast is het ook aan te raden om, voordat je naar bed gaat, je haar te wassen. Stuifmeel kan gemakkelijk aan het haar blijven kleven. Dit zorgt weer voor pollen op je schone kussensloop.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er zweven weer flink wat #pollen door de lucht vandaag🌾, voor mensen met hooikoorts geen pretje. Daarom: tips om de #hooikoorts iets draaglijker te maken!@hetklokhuis pic.twitter.com/sSact09NTl — Schooltv (@Schooltv) June 16, 2021

Tip 3: Ramen en gordijnen dicht

Vooral bij hoge temperaturen is het erg verleidelijk om de ramen open te zetten. Dit maakt de symptomen van hooikoorts alleen maar erger. Want: open ramen brengen meer stuifmeel naar binnen. Doe in plaats van de ramen open, de gordijnen tijdig dicht. Zo houd je de meeste warmte buiten. Als je het echt te warm hebt en snakt naar frisse lucht, kun je het best de ramen ’s nachts een beetje open zetten. Dan vliegen er iets minder pollen in het rond. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om een vochtig laken voor het raam te hangen. Het idee daarachter: het vochtige laken vangt de pollen op.

Hooikoorts betekent… schoonmaken

Tip 4: Maak alle kamers grondig schoon

Zorg ervoor dat je je huis regelmatig afstoft, maar blijf met je vingers van de plumeau af. Die verplaatst het stof alleen maar naar andere gebieden, ze verwijderen het niet echt. Gebruik in plaats daarvan een vochtige stofdoek om ervoor te zorgen dat al het stof wordt opgenomen. Stofzuig het tapijt ook regelmatig om stuifmeel op te zuigen dat stiekem het huis is binnengeslopen. Als je de stofzuiger moet legen, doe dit dan buiten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Met hooikoorts is dat ding dus best handig. https://t.co/hYs0noRVGt — Bas (@Baszert) June 16, 2021

Tip 5: Vraag hulp van een professional voor het schoonmaken

Na het schoonmaken van het appartement kunnen mensen met een allergie opgelucht adem halen. Eindelijk weer schoon! Maar om het schoon te krijgen wordt het eerst stoffig. Schoonmaken, stofzuigen, dweilen en/of vegen zorgt voor veel stof- en daarmee voor pollen. Kennis van de speciale procedures en ‘veegmethoden’ is hierbij een pre. Met geschikte reinigingsmiddelen kan de hoeveelheid stuifmeel eenvoudig worden verminderd, zonder dat je hierbij risico loopt op niesbuien en jeukende ogen.

De was en je huisdier

Tip 6: Droog de was binnen

Was je kleding regelmatig om te voorkomen dat pollen je huis binnenkomen. Nog belangrijker is echter dat je je schone was binnen droogt (en dus niet buiten). Alleen zo voorkom je dat ongewenste pollen aan je schone kleding gaan kleven.

Tip 7: Borstel de vacht van je geliefde huisdier regelmatig

Mocht je een huisdier over de vloer hebben lopen, dan is het belangrijk dat je in dit seizoen zijn of haar vacht regelmatig borstelt. Je geliefde huisdier zorgt er regelmatig voor dat pollen zich verspreiden door het huis. Stofzuig de vacht die er op de grond achterblijft dus regelmatig op.

Wist je trouwens dat mensen die last van hooikoorts hebben, zich op hun werk amper zieken durven melden? Dat lees je hier.