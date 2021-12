‘Spoel frituurvet niet door gootsteen of toilet’: zo doe je het wel

Er verdwijnt nog te vaak frituurvet in het toilet of in de gootsteen, waar het stolt en verstoppingen kan veroorzaken. Daarvoor waarschuwt de Unie van Waterschappen met de jaarwisseling in aantocht, wanneer veel mensen thuis oliebollen bakken.

De zuivering en afvoer van gebruikt oliebollenvet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s, zeggen ze.

Gebruikt frituurvet zorgt voor verstoppingen

Minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens recyclet het frituurvet dat zij gebruiken om op oudjaarsdag oliebollen te bakken. Dit vet verdwijnt in plaats daarvan in de gootsteen of wc. Sanitairspecialist Erik van der Blom van Techniek Nederland legt uit: „Als je bakvet door de gootsteen of de wc spoelt, is die nog vloeibaar. Het vet koelt vervolgens af en gaat dan stollen. Er komt dus een vetlaag aan de binnenkant van de afvoerleidingen die voor een verstopping zorgt. Er moet dan een loodgieter of rioolontstopper aan te pas komen om de problemen te verhelpen.”

Waterschappen moeten daarnaast ook vaak speciale bedrijven inhuren die het vet uit de persleidingen en gemalen verwijderen. „De cijfers over door vet verstopte rioolleidingen verschillen per regio, maar een waterschap kan hier jaarlijks wel 200.000 euro aan kwijt zijn. Die kosten worden via de waterschapsbelasting uiteindelijk door inwoners betaald”, aldus de unie vandaag.

Frituurvet recyclen

Frituurvet gewoon netjes recyclen kan dit probleem voorkomen. De unie van waterschappen geeft tips hoe je dit het beste doet. Verwijder ten eerste gestold olie en vet in koekenpannen en frituurpannen met een stukje keukenpapier voordat je ze afspoelt onder de kraan. Giet vloeibaar frituurvet terug in de verpakking of andere lege plastic fles, en breng het naar de gele kliko bij een supermarkt. Het vet kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld als groene energie. Vet dat wordt ingeleverd bij een recyclepunt kan namelijk worden omgezet naar biobrandstof. Ook de plastic flessen waar het vet in zit worden hergebruikt. Op de website Frituurvetrecyclehet.nl kun je zien welke recyclepunten zich bij jou in de buurt bevinden.