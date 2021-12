Vanavond eerste schaatsmarathon op natuurijs en Jutta Leerdam pakt winst

De eerste schaatsmarathon op natuurijs van deze winter wordt vanavond in Noordlaren gehouden. Dat is besloten nadat Willem Hut, competitieleider van de marathon van schaatsbond KNSB, het ijs op de piste van IJsvereniging De Hondsrug had goedgekeurd.

Op verschillende plaatsen in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland kan geschaatst worden op natuurijs van wel 3 tot 5 centimeter dik.

De vrouwen starten zondag om 19.00 uur voor een wedstrijd over 80 ronden, de mannen volgen om 20.00 uur en schaatsen 125 ronden in Noordlaren. Vanwege de coronamaatregelen is er bij de wedstrijden geen publiek toegestaan. „Er ligt een prima ijsvloer, we gaan er vanavond een mooie wedstrijd van maken. Heerlijk dat het weer kan”, zei Hut.

Schaatsmarathon

De afgelopen jaren ging het steeds tussen de ijsverenigingen uit Noordlaren en Haaksbergen om wie de eerste marathon op natuurijs mocht organiseren. De laatste twee edities, in februari 2018 en januari 2019, werden verreden in Haaksbergen. Simon Schouten en Rixt Meijer waren de laatste winnaars. In 2017 had Noordlaren voor het laatst de primeur.

De KNSB probeert in vorstperioden normaal gesproken een vierdaagse te organiseren, maar acht de kans dat dat nu lukt klein. Maandag zou de dooi al intreden. Op 1 januari is voor de marathonschaatsers al de nationale titelstrijd op kunstijs.

Jutta Leerdam pakt winst, kwalificeert voor Olympische Spelen

En nog meer schaatsnieuws: schaatsster Jorien ter Mors heeft naast een startbewijs voor de 1000 meter op de Olympische Spelen van Beijing gegrepen. De 32-jarige schaatsster van Team IKO, de olympisch kampioene van de Spelen van 2018 op de 1000 meter, eindigde als vijfde op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen in 1.15,08. De winst ging naar Jutta Leerdam, die Antoinette de Jong en Ireen Wüst voorbleef.

De 22-jarige schaatsster reageerde opgetogen na haar zege op de 1000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). „Ik denk nu wel dat er een last van me is afgevallen”, zei tegen NOS.

Leerdam vertelde dat ze in de weken in aanloop naar het OKT twee keer ziek was geweest. „Je moet het nog steeds even doen”, verklaarde ze na haar ontlading. „Uiteindelijk was het genoeg, ondanks de route ernaartoe.”