Even tijd voor iets positiefs: dit was het goede nieuws in 2021

Hoewel 2021 ook voor veel mensen niet de boeken in zal gaan als hun meest favoriete jaar (we zullen het c-woord niet noemen), zijn er dit jaar toch echt ook positieve dingen gebeurd. We hebben het goede nieuws van 2021 op een rij gezet.

Van grootse sportoverwinningen tot aan belangrijke stappen tegen klimaatverandering.

Een week lang sneeuw- en ijspret

Voor een land dat gek is op schaatsen, krijgen we de laatste jaren maar weinig de kans om op natuurijs ons hart op te halen. Begin februari 2021 werden we echter verrast door een heuse sneeuwstorm en werd ons land omgetoverd tot een winterparadijs. Meteen gingen alle serieuze dingen even op pauze en was er maar één ding belangrijk: genieten! Alle sleeën, schaatsen en skibroeken werden van zolder getrokken en niemand was veilig voor de sneeuwballengevechten in de straat.

Verstappen wint wereldtitel

Misschien wel hét moment van dit jaar. Het was in ieder geval het moment waarop alle sportliefhebbers een traantje moesten wegpinken en Nederland zich – ondanks alles – weer even verbonden voelde. De 24-jarige Max Verstappen versloeg in Abu Dhabi zijn rivaal Lewis Hamilton en is daarmee de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1.

Reuzenpanda is niet meer bedreigd

Halverwege 2021 werd bekend dat de reuzenpanda geen bedreigde diersoort meer is. China telt iedere tien jaar de pandapopulatie en bij de laatste telling werd duidelijk dat de populatie met 17 procent was gestegen. China onderneemt veel actie om de panda’s te redden, door bijvoorbeeld de kwaliteit van bamboe te verbeteren en zoveel mogelijk panda’s in het wild terug te plaatsen.

Minste werkloosheid sinds 2003

In november 2021 werd door het Centraal Bureau van de Statistiek het laagste percentage werkloosheid gemeten sinds 2003. Slechts 2,7 procent van alle Nederlanders is werkloos. In de zomer waren er ook voor het eerst meer vacatures dan werklozen op de arbeidsmarkt. Dit is een indirect gevolg van de coronamaatregelen. Door de overheidssteun zijn veel bedrijven overeind gebleven die normaal misschien failliet waren gegaan, waardoor er extra veel banen behouden zijn gebleven.

Stop fossiele beleggingen en overheidssteun

De belangrijke klimaattop in Glasgow gaf misschien niet de resultaten waar veel klimaatactivisten op hoopten, maar er zijn ook zeker positieve gevolgen uit voortgekomen. Zo heeft Nederland de verklaring getekend waarin het belooft om een einde te maken aan overheidssteun van fossiele brandstofprojecten, iets dat ze eerst niet wilden doen. Ook pensioenfonds ABP gaf in oktober aan te gaan stoppen met beleggen in fossiele brandstofprojecten, naar aanleiding van de verschijning van verschillende klimaatrapporten.

Nieuw album van ABBA én Adele

We werden getrakteerd op niet één, maar twee langverwachte nieuwe muzikale albums in 2021. ABBA kwam na 38 jaar weer met eens met nieuwe muziek en Adele heeft ons 6 jaar wachten tot ze een nieuw album maakte. Beide met succes: het album van Adele stond meteen bovenaan alle hitlijsten, en ook de eenmalige terugkeer van ABBA kon bij fans op veel lof rekenen.

Medaille-record op de Olympische Spelen

Niet alleen in de race-wereld was er goed nieuws, ook op de Olympische Zomerspelen in Tokio had Nederland wat te vieren. Ons land won maar liefst 36 medailles en haalde hiermee een nieuw medaillerecord. Het laatste record stond op 25 medailles tijdens de Zomerspelen van Sydney. Ook haalden we dit jaar meer gouden medailles dan in de Australische hoofdstad. Toen waren dat er 10, en nu gingen de Nederlanders er met 12 gouden plakken vandoor.