Dit jaar 15 graden op oudjaarsdag: hoe bijzonder is dat eigenlijk?

Van een gevoelstemperatuur van -15 graden tijdens Kerstmis, naar een werkelijke temperatuur van 15 graden op oudjaarsdag. Het verschil is groot, maar zo’n warme jaarwisseling blijkt tegenwoordig niet ongewoon.

Sinds 1901 was zo’n dertien procent van alle oudjaarsdagen zo zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen boven de tien graden. Dat meldt Jaco van Wezel van Weeronline.nl. 39 procent van de historische oudjaarsdagen kent een maximumtemperatuur van vijf tot tien graden, en 34 procent van de dagen werd het nul tot vijf graden. Op veertien procent was er sprake van een officiële ijsdag, wat inhoudt dat de temperatuur de gehele dag niet boven het vriespunt kwam. Zo’n dag hadden we voor het laatst in 2008.

15 graden op oudjaarsdag

De hoge temperaturen van dit jaar zijn het gevolg van een zachte lucht die met de zuidwestenwind onze kant opgeblazen wordt. „Gemiddeld in het huidige klimaat is het op oudjaarsdag overdag een graad of zes”, aldus Van Wezel. Dit jaar zitten we daar bijna tien graden boven. In de afgelopen 120 jaar, sinds 1901, is het zestien keer eerder voorgekomen dat de temperaturen in de dubbele cijfers lagen. Zes keer daarvan gebeurde in deze eeuw.

Zo’n warme oudjaarsdag komt dus steeds vaker voor. Dat is ook te zien aan het gemiddeld aantal graden dat het op oudjaarsdag is. Nu is dat zes graden, maar tien jaar geleden was dit nog vijf graden en halverwege de vorige eeuw was het 4 graden. „Wat dat betreft is het geen verrassing dat veel recente jaren in de top 10 met warmste oudjaarsdagen staan”, zegt Van Wezel.

Mogelijk nieuw warmterecord

Het record voor de warmste oudjaarsdag is voor 2017: toen werd het maar liefst 13,7 graden in De Bilt. In het zuiden van het land, bij Arcen, werd het zelfs 14,5 graden. Wel werd het ook meteen de natste oudjaarsdag ooit gemeten, met maar liefst 39,3 mm regen in De Bilt. Het is mogelijk dat we het warmterecord van 2017 dit jaar gaan verbreken, met de voorspelling van lokaal zo’n 15 graden. Of dat ook met net zoveel regen gaat zijn, valt te bezien.