Zo vieren we dit jaar kerst: de ‘dunch’ en groots diner thuis

Het worden dit jaar weer niet de feestdagen waar veel mensen op hoopten, dus moeten er andere manieren gevonden worden om het te vieren. Van de ‘dunch’ tot zelf een uitgebreid luxe diner koken: zo vieren we dit jaar kerst.

Mensen lijken vastbesloten om er thuis een feestje van te maken.

Kerst dit jaar weer domper voor horeca

Door de coronamaatregelen, waarbij er een avondsluiting van 17.00 uur geldt, valt kerst voor veel horecaondernemers in het water. Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland laat aan Metro weten dat het voor de branche „enorm teleurstellend” is om wederom met kerst te moeten sluiten. „Deze periode is voor de horeca zó belangrijk.”

Ondernemers zoeken dan ook naar andere creatieve manieren om toch gebruik te kunnen maken van de feestdagen. Zo pakken veel restaurants uit met de ‘dunch’: een vroeg diner en een late lunch in één. „42 procent van de restaurants probeert zo binnen de maatregelen toch op een leuke manier open te blijven”, aldus de KHN. Als gehele sectoren weer moeten sluiten, een maatregel die op tafel ligt bij het kabinet, is het echter een ander verhaal.

Een ideale oplossing is het niet, maar al wel beter dan vorig jaar, meldt Dirk Beljaarts, directeur van de KHN, aan NU.nl. De feestdagen zijn normaal dé periode waarin extra veel wordt verdiend met de verkoop van drank. De verwachting is dat een lunch of ‘dunch’ niet net zoveel zal opbrengen. „Het zal altijd minder zijn dan bij een normaal diner. Maar hoe een en ander uitpakt met de omzet, weten we nog niet. We doen het dit jaar voor het eerst zo”, aldus Beljaarts.



Dunch of diner afhalen

De dunch gaat voor veel restaurants wel ten koste van de bestel- en afhaaloptie, die vorig jaar tijdens de feestdagen erg populair was. Verschillende restaurants zeggen het overdag te druk te hebben met de gasten, om ook bestellingen van de avond te kunnen voorbereiden. Maar er zijn ook restaurants die wel op bestellingen inzetten. „Bijna een op de tien kiest ervoor de keuken alleen te openen voor afhaal en bezorgen”, zegt Beljaarts. Een kwart van de restaurants verzorgt een combinatie van de dunch en de afhaalservice.

De woordvoerder van de KHN laat aan Metro weten dat ze (nog) geen zicht hebben op hoe succesvol de lunches en afhaalboxen dit jaar zijn. „Dit verschilt natuurlijk erg per ondernemer.”

Zelf luxe kerstdiner bereiden

Nederlanders die een kerstlunch niet zien zitten, gaan thuis groots uitpakken. Supermarktdeskundige Paul Moers laat weten dat supermarkten een recordomzet verwachten deze kerst, die voor het eerst de 1 miljard zal overschrijden. „Doordat corona ervoor gezorgd heeft dat mensen minder kunnen uitgaan en minder verre vakanties boeken is er bij veel gezinnen geld over in de portemonnee. Om de somberheid te verdrijven zullen veel gezinnen dit jaar extra gaan uitpakken”, laat Moers weten. De deskundige denkt dat er flink gestunt gaat worden met prijzen door de heftige concurrentiestrijd tussen supermarkten. We spraken Moers eerder al over deze strijd en hoe deze onder andere gevoerd wordt door middel van kerstreclames.

Coronamaatregelen? Nee, bedankt

RTL Nieuws ontdekte uit een rondvraag onder lezers dat weinig mensen zich aan het dringende advies van maximaal vier bezoekers thuis gaat houden. „We zijn allemaal gevaccineerd, dus klaar met deze ellende”, klinkt het onder andere. Slechts een enkeling zegt kerst met minder mensen of online te vieren, bijvoorbeeld om kwetsbare familieleden te beschermen. Ook BN de Stem ontdekt onder lezers dat de maatregelen tijdens Kerstmis even de boom in kunnen. Het argument? „Het koningshuis houdt zich ook niet aan de maatregelen.”