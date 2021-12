Mogelijk hardere lockdown, OMT komt met advies over extra maatregelen

Nederland moet rekening houden met een strengere lockdown door de opkomende Omikron-variant. Het OMT boog zich vanmorgen over de situatie, na het weekeinde komt het advies en beslist het kabinet over eventuele extra maatregelen, aldus het AD.

Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld verdere beperking van bezoekersaantallen in horeca, cultuur en winkels. Ook verstrekkender ingrepen als extra thuisbezoek-restricties of zelfs sluiting van hele sectoren overdag – een harde lockdown – zijn dan in beeld. Op dit moment mogen niet-essentiële winkels tot 17.00 uur openblijven. Thuis is het advies om maar vier mensen uit te nodigen én een zelftest te doen. „Het hangt echt af van de grafieken en adviezen van het OMT”, zegt een Haagse bron.

De Jonge: ‘Strengere maatregelen indien nodig’

Demissionair minister Hugo de Jonge wil niet op de mogelijk extra maatregelen vooruitlopen, maar zegt dat die een reële mogelijkheid zijn. „Als het nodig is nemen we de maatregelen” die passen, zei hij vandaag na afloop van de ministerraad.

Die extra maatregelen liggen weer op tafel vanwege de Omikron-variant, die in onder meer Engeland en Denemarken aan een snelle opmars bezig is. Op de vraag of De Jonge hoopvol is zei hij: „Nee. We maken ons grote zorgen.”

Strengere lockdown

De Jonge kondigde vorige week aan de boostercampagne te willen versnellen. Eind januari moeten alle volwassenen die dat willen een derde prik hebben gehad. Maar dat komt mogelijk niet snel genoeg, gezien de snelle verspreiding van de omikronvariant. „Als het nodig is om het virus verder af te remmen, om de golf die je kan verwachten te kunnen verlagen… als het nodig is nemen we de maatregelen die erbij passen.”