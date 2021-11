Restaurants maar open tot 20.00 uur? Ga voor de ‘dunch’

Dunch is geen nieuwe term, maar je zult ‘m de komende drie weken zeker vaker voorbij zien komen. Want sinds er een nieuwe lockdown is afgekondigd waarbij alle restaurants in ons land hun deuren om 20.00 uur moeten sluiten, is dit voorlopig de nieuwe manier van uit eten gaan.

„Daar gáán we weer”, moeten veel restauranteigenaars gedachten hebben naar aanleiding van de laatste persconferentie. Want een van de nieuwe maatregelen in de nieuwe lockdown is dat restaurants hun deuren moeten sluiten om 20.00 uur. En dan te bedenken dat in veel restaurants de eerste gasten vaak pas rond 19.00 uur aan tafel gaan. Wil je een lekker potje dineren, dan is uren tafelen er de komende drie weken niet meer bij.

Hoewel: wat als je nou eens voor een dunch gaat? Dewattes? Een ‘dunch’ is een samenraapsel tussen de woorden diner en lunch. Eigenlijk slaat het op een vroeg diner, dat ergens tussen de lunch en het diner in plaatsvindt. Op Instagram wordt de term al veelvuldig gedeeld en omschreven als „de nieuwe Nederlandse trend om de dag door te komen”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nieuwe manier om de dag door te komen: de dunch

Zoals we al zeiden is de term echter niet nieuw: hij werd al vaker gebruikt in situaties waarbij mensen al lekker vroeg aan het winen & dinen wilden slaan. Of wanneer het zo’n dag is als je het avondeten liever overslaat en in plaats daarvan uitgebreid gaat lunchen. Je weet wel: zo’n lunch die zo lang duurt dat ‘ie bijna overgaat in het diner.

Volgens de definitie vindt een dunch officieel zo tussen 15.00 en 17.00 uur plaats, maar in tijden van crisis worden die grenzen wat opgerekt. Het ene restaurant verwelkomt je tussen 15.30 en 19.00 uur; het andere gooit de deuren om 16.00 uur open.

Veel Nederlandse restaurants heten je inmiddels welkom voor een #dunch. In Amsterdam zagen we ‘m al voorbijkomen bij Wils, RIJKS, Choux, restaurant Flore, Bar Bouche en Gebr. Hartering. In Nijmegen bij Bistrobar Berlin. Ook bij het Groningse NOK en bij Hemel & Aarde in Utrecht kun je terecht voor zo’n uitgebreide #dunch als het je dunkt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dunch, linner en lupper

Overigens is er een term die vrijwel hetzelfde betekent als dunch en die heet ‘linner‘. Volgens de definitie spreken we daarvan als het te laat is voor lunch, maar nog te vroeg voor het diner. En dan hebben we ook nog ‘lupper’: hetzelfde als linner, maar dan een samenraapsel van de woorden lunch en supper. Je merkt het: je kan er erg druk mee zijn.

Hoe dan ook zouden we je eens willen aansporen om de boel de boel te laten, er midden op de dag tussenuit te piepen en voor zo’n dunch (of lupper of linner) te gaan. Voor het ultieme vakantiegevoel. Want hoe je het ook wil noemen: de dunch is de komende weken het nieuwe uitgebreide tafelen.