De leukste kerstcommercials van 2021: beïnvloeden die ons koopgedrag?

Sinterklaas is net vertrokken en de kerstreclames verschijnen alweer op de televisie. Sentiment in een reclame doet het nu eenmaal goed en zo gaan grote winkelketens de strijd om de kopers met elkaar aan. Maar werkt dat ook echt zo? Koop je sneller je kerstboodschappen bij een supermarkt die de leukste reclame uitzendt?

Dieren, kinderen, familietaferelen en sentiment werken goed, blijkt ook uit de commercials van de voorafgaande jaren. Gisteren schoven bij Beau reclamemaker Jordi van de Bovenkamp en televisierecensente Angela de Jong aan om de kerstreclames van 2021 te bespreken. Van de Bovenkamp vraagt zich af of kerstcommercials daadwerkelijk invloed hebben op het koopgedrag van consumenten, zelf denkt hij namelijk van niet. Maar volgens De Jong is dat wel het geval.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@albertheijn is het heel raar dat ik tranen voel aankomen bij jullie kerstreclame…#teleukehamsters

🙈 — Michie Maarschalk (@MichieMaarscha1) December 7, 2021

Invloed van kerstcommercials op koopgedrag

Metro belde met merk-expert Paul Moers om de magie van kerstcommercials toe te lichten. Want werken die reclames ook echt? Volgens Moers ontkomt een supermarktketen er niet aan om mee te doen aan de reclamestrijd. „Ze vechten elkaar de tent uit om de meeste klanten, zeker tijdens de kerstperiode.” De merk-expert vertelt dat de omzet van supermarkten dit jaar met 10 procent steeg. „Soms is het wonderlijk met hoeveel aanbiedingen ze strooien.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kan me niet zo goed vinden in de kerst reclame van de Aldi. Een zelfrijdendewinkelkar… 👋 #aldi #kerstreclame — Kristiene (@kristieneeisma) December 8, 2021

Moers herkende in de reclames een overkoepelend thema. „Emoties staan dit jaar bovenaan. Verbinding met de mens, iets doen voor een ander en er voor elkaar zijn. Dat zie je in de reclames terug.” En dat is volgens de merk-expert niet gek in deze tijd. „Het is een antwoord op het afgelopen jaar. De maatschappij polariseert en is behoorlijk individualistisch. Het is nu extra belangrijk om verbinding te zoeken. Juist nu is het de tijd om van Kerstmis iets extra’s te maken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ahhh … wat mij betreft krijgt PLUS de prijs voor mooiste kerstreclame! — Ingrid Bilardie (@IngridBilardie) December 7, 2021

Merk neerzetten

Of die reclames daadwerkelijk ons koopgedrag beïnvloeden? „Het is een goede tijd om een merk stevig neer te zetten. Je kunt als supermarkt het je niet permitteren om niet mee te doen, dan ga je schade leiden.” Moers verwijst naar de reclame van de Lidl, waarin het thema armoede aan bod komt. „Lidl hamert er in de reclame op dat luxe bij hen betaalbaar is. Maar ze besteden ook aandacht aan het feit dat 1 op de 13 kinderen in armoede leeft. Dat zet mensen aan het denken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

die albert heijn hamster kerstreclame liet me net huilen gm — ga weg (@fakdeze) December 8, 2021

De leukste kerstreclames van 2021

We hebben alvast een aantal kerstcommercials voor je op een rijtje gezet. En je kunt zelf oordelen welke dit jaar het meest uitblinkt. Wat zo’n kerstcommercial kost? Volgens Van de Bovenkamp loopt dat in Nederland op tot in de tonnen. De Jong prijst voornamelijk supermarkt Plus, die volgens haar de mooiste kerstcommercials maken. Van de Bovenkamp kiest dit jaar voor de Aldi, maar volgens Moers sloeg Aldi juist de plank mis dit jaar met het magische karretje. „Oersaai, sullig en sober”, noemt hij het. Welke winkel het volgens de merk-expert het wel goed begrepen heeft is Albert Heijn. Met het liefdesverhaal rond de hamsters. „Het is emotie op en top, dat werkt.”

1. Albert Heijn – kleinste grootste liefdesverhaal van het jaar.

Wellicht herkent de oplettende kijker de naam van de hamster in de reclame? Harry was eerder de bekende supermarktmanager in de Albert Heijn-reclames.

2. Aldi – Winkelwagentje

3. Jumbo – Samen vieren we kerst

4. Lidl – Luxe voor iedereen

5. Plus – Goed eten is samen eten

6. Dirk – Op Dirk kun je rekenen, ook tijdens de feestdagen

7. Kruidvat – Merry eX-mas

