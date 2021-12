Horror: hoogtevrees en flinke smak in tweede The Big Balance

Velen moeten er écht niet aan denken, lopen op een touwtje op een hoogte van een meter of 8 á 10. En al helemaal niet, zoals in The Big Balance, uiteindelijk 35 meter boven het voetbalveld van de Johan Cruijff ArenA.

Horror voor de één, een flinke uitdaging voor een aantal bekende Nederlanders. SBS6 zendt morgenavond het tweede deel van een serie van drie uit van The Big Balance. Kijk hierboven maar een naar meervoudig wereldkampioen kickboksen Remy Bonjasky. Stoere vent, maar…

Hans Klok al uit The Big Balance

Illusionist Hans Klok, genoemde Bonjasky, Olympisch windsurfkampioen Kiran Badloe, voormalig K3-zangeres Klaasje Meijer, basketballer Chatillla van Grinsven en realityster en DJ Dave Roelvink begonnen aan het highline-avontuur. Klok moest in de eerste aflevering door een fikse enkelblessure opgeven. Die liep hij op toen hij van een touw op nog geen meter hoog viel.

De andere BN’ers werken zich nog in het zweet voor één van de grootste uitdagingen van hun leven. En dat is lopen en balanceren over een meterslange, paar centimeter brede lijn. De hoogste hangt op nieuwjaarsdag (geen live-uitzending) in de Johan Cruijff ArenA. Dan gaan de hoogtehelden een wandeling maken op 35 meter.

Klaasje Meijer staat doodsangsten uit

Klaasje Meijer deed het in de eerste aflevering vorige week opvallend goed. Toch heeft zij haar slechte hoogtevrees-momenten. Metro interviewde de voormalige K3-ster vorige week. Ze gaf toe dat The Big Balance haar nachtmerries heeft bezorgd. „Maar ja”, zegt zij morgen (zie het fragment hieronder) ook weer lachend, „had ik maar niet naar Squid Game moeten kijken”.

Niet alleen Klaasje Meijer heeft het lastig, zo zal morgen blijken. Chatillla van Grinsven, die dit voorjaar nog heel heldhaftig De Verraders op RTL 4 won, denkt zelfs aan opgeven.

Finale The Big Balance op 1 januari

The Big Balance bestaat uit drie groots opgezette afleveringen met allerlei (hoge) opdrachten die meetellen voor het eindklassement. Op 1 januari 2022 geeft iedereen – op in elk geval Hans Klok na – nog één keer alles. Dan dus in de nok van het Ajax-stadion.

Vorige week keken ruim een half miljoen mensen, dat was geen top- maar ook geen matige score. Kijkers waren opvallend positief over de opzet van het programma.

De resterende uitzendingen op SBS6: morgenavond (18 december) om 20.00 uur en op 1 januari 2022 om 21.30 uur. Terugkijken kan via Kijk.nl.