Nieuw op Netflix in week 50: The Witcher en Venom

Ook in week 50 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het langverwachte tweede seizoen van The Witcher en films als Venom en Spider-Man 2. Laat je innerlijke nerd (en dit zeggen we met alle positiviteit) in je los.

Naast deze fantasy- en actiefilms staan er ook twee documentaires voor je klaar. Eén over natuur, de ander over mensenrechten, misdaad en racisme in het justitiële systeem van de Verenigde Staten.

Nieuw op Netflix in week 50

1. The Witcher

Serie

Genre: fantasy

Het tweede seizoen van The Witcher is eindelijk daar! Fans van de witharige hekser kunnen vast hun geluk niet op, want het hele seizoen staat er direct op. Bingen dus. En bij de making of kun je zien hoe het er allemaal aan toe ging tijdens het filmen. Voor de mensen die het niet kennen: The Witcher gaat over Geralt of Rivia, een monsterjager. Hij heeft bovennatuurlijke krachten en probeert daarmee het kwaad uit de wereld te jagen. Maar daar is nogal veel van, dus hij moet flink aan de bak. Liefhebbers van fantasy zitten helemaal goed met The Witcher.

2. Venom

Film

Genre: actie

Venom is zo’n fijne anti-held waar je eigenlijk wel van geniet. Tom Hardy (sowieso altijd genieten), speelt journalist Eddie, die verbonden raakt met een buitenaardse levensvorm. Die ziet er nogal angstaanjagend uit, maar probeert de onschuldigen in de samenleving te beschermen. Dat gaat alleen niet altijd op een, laten we zeggen, aardige wijze.

3. Puff: Wonders of the Reef

Documentaire

Genre: natuur

Natuurliefhebbers moeten Puff: Wonders of the Reef zeker kijken. De onderwaterwereld is iets magisch, zeker als je het bekijkt vanuit het leven van een pufferfish (zo eentje die opzwelt als ‘ie bang is). Van geboorte tot het eind van z’n leventje: in deze docu zie je wat zo’n visje allemaal meemaakt en wie ‘ie tegenkomt. Mooi verhalend verteld, maar zeker niet kinderachtig.

4. Spider-Man 2

Film

Genre: actie

Mocht je de nieuwe Spider-Man (Spider-Man: No Way Home, die Metro voor je recenseerde) willen kijken, is het misschien slim om je eerst in te ‘lezen’ met de oude films. Deze, Spider-Man 2, stamt uit 2004. Toby Maguire speelt dus nog onze spinnige vriend, een rol die hij in 2002 ook oppakte. We zien Spider-Man zoals we hem kennen: deels een onhandige student, deels de wereld aan het redden. Doe dat ‘m maar eens na.

5. 137 Shots

Documentaire

Genre: misdaad

Als er een justitieel systeem is waar het een en ander nogal (vaak) misgaat, is dat die van de Verenigde Staten wel. Zo ook in 2012, toen de 30-jarige Melissa Williams en de 43-jarige Timothy Russel Will Carroll omkwamen na een achtervolging door de politie. Maar ze kwamen niet om tijdens de achtervolging, doordat ze een ongeluk kregen, nee, ze kwamen om omdat de politie 137 keer op ze schoot. Toen ze al stilstonden. Vandaar de naam van de documentaire, 137 Shots. In deze kritische docu horen we over politie en justitie in een tijd dat steeds meer (zwarte) Amerikanen om gerechtigheid roepen vanwege politiegeweld.