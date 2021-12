Aantal coronagevallen blijft stijgen, recordaantal besmettingen in Amsterdam

De stijging van het aantal nieuwe coronagevallen zet door. Tussen gisterochtend en vanmorgen zijn 16.796 positieve tests geregistreerd. Dit is het hoogste aantal in bijna drie weken tijd.

In Amsterdam was er vandaag zelfs een record van hoogste aantal besmettingen in een Nederlandse gemeente ooit.

Meer besmettingen door omikronvariant

De stijging in het aantal besmettingen is geen verrassing. Deze is door experts voorspeld door de nieuwe omikronvariant die dominant is geworden en een stuk besmettelijker is dan andere coronavarianten. Vanuit Zuid-Afrika, waar de variant werd ontdekt, werd vandaag gemeld dat in het land een duidelijke daling in het aantal ziekenhuisopnames met de nieuwe variant te zien is.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 92.449 meldingen van positieve tests. Dat is 4 procent meer dan de zeven dagen ervoor. Dat percentage wordt het groeigetal genoemd. Voor het eerst sinds 30 november stijgt het aantal gevallen op weekbasis. Gemiddeld komt het neer op 13.207 positieve tests per dag. Dat gemiddelde stijgt nu voor de derde dag op rij.

Recordaantal besmettingen in Amsterdam

In Amsterdam werden er de afgelopen dag 1.383 mensen positief op corona getest. Dat is het hoogste aantal ooit in welke Nederlandse gemeente dan ook. In de hoofdstad lijkt de omikronvariant zich meer te hebben verspreid dan in de rest van het land. Zo kregen in Rotterdam 765 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Utrecht waren dat er 445, in Den Haag 361 en in Almere 239.

Aantal sterfgevallen stabiel

Ondanks het stijgend aantal besmettingen, blijft het aantal sterfgevallen nog stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 33 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 12 november. Onder de 33 overledenen zijn vijf inwoners van Amsterdam en drie mensen uit Schagen. In de afgelopen zeven dagen zijn 266 sterfgevallen gemeld, gemiddeld 38 per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau van de afgelopen periode.

Ook blijft het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen dalen. Vandaag liggen er 1766 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat zijn er 91 minder dan gisteren. Hiermee is het aantal patiënten voor de vierde dag op rij verminderd. Het gaat om het laagste aantal sinds 12 november. Het is nog onzeker of deze daling zal blijven doorzetten, liet het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gisteren weten. Dit hangt af van de verdere ontwikkeling van de omikronvariant.