Zuid-Afrika ziet grote daling in ziekenhuisopnames door Omikron-variant

Zuid-Afrika heeft strenge coronamaatregelen zoals de avondklok opgeheven, en zegt te vermoeden dat het aantal besmettingen zijn piek heeft bereikt. Bovendien zien ze, vermoedelijk vanwege de Omikron-variant, een grote daling in het aantal ziekenhuisopnames.

Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is Omikron wel besmettelijker, maar lijkt deze vierde variant ook een stuk minder schadelijk, meldt de BBC.

Minder ziekenhuisopnames door Omikron

Toen de Omikron-variant vorige maand voor het eerst in het land werd ontdekt, waarschuwde de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dat de variant wereldwijd voor een „tsunami” van besmettingen kon zorgen. Die zou de zorg ernstig overbelasten.

In Zuid-Afrika zien ze echter het tegenovergestelde gebeuren. Daar is vandaag in een statement van de regering gemeld dat het aantal ziekenhuisopnames door het hele land gedaald zijn. Ook het aantal besmettingen lijkt nu te dalen. Deze week werden er 89.781 gevallen gemeld, ten opzichte van 127.753 gevallen in de week daarvoor. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten menen dan ook dat zij de piek in het aantal Omikron-besmettingen nu hebben gehad.

Zware coronamaatregelen opgeheven

In het statement staat dat deze variant daarom milder lijkt vergeleken met de vorige varianten, omdat zij minder ziekenhuisopnames zien. Autoriteiten melden dat de ziekenhuizen „nog ruimte overhebben voor de opname van patiënten, zelfs voor routinegevallen, ondanks de Omikron-golf”. Wel is er een marginale stijging in het aantal doden, staat erbij geschreven. Toch ziet de regering genoeg signalen om bepaalde coronamaatregelen los te laten die in sommige gevallen al sinds maart 2020 gelden. Zo is de avondklok die gold van 00.00 uur tot 04.00 uur opgeheven, en mogen bedrijven ook na 11.00 uur ’s avonds weer alcohol verkopen.

Wel wil de regering de bewoners van het land op het hart drukken om zich nog steeds te laten vaccineren en de andere coronamaatregelen op te volgen, zoals het dragen van een mondmasker. Ook blijft de capaciteit van grote evenementen beperkt. Het National Coronavirus Command Council (NCCC) gaat de situatie goed in de gaten houden en meteen actie ondernemen als het aantal ziekenhuisopnames wel weer stijgt.