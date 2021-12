Vuurwerkverbod? Weinig vuurwerkliefhebbers trekken zich er wat van aan

Vuurwerkliefhebbers verwachten dat het ondanks het vuurwerkverbod een ‘bijna normale jaarwisseling’ gaat worden. Veel mensen zijn van plan toch gewoon vuurwerk af te steken.

Dat is gedurende de dag in veel gemeenten al goed te merken, waar regelmatig knallen te horen zijn.

Drukte bij vuurwerkverkopers in België

„Het vuurwerkverbod werkt niet, want er staat geen hek om Nederland”, zegt Jeffrey Peters van Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLV). Hiermee doelt hij op het feit dat er in België wel vuurwerk gekocht en afgestoken mag worden. Dit zorgde de afgelopen weken voor veel drukte bij onze zuiderburen. Liefhebbers stonden lang in de rij, tot aan buiten aan toe, is ook te zien op foto’s die onder meer op Twitter werden geplaatst. Dat vuurwerk in België ook nog eens goedkoper is dan in Nederland, is voor liefhebbers alleen maar een bonus.

Het vuurwerkverbod, dat sinds 15 december geldt, verbiedt niet alleen de verkoop en het gebruik van vuurwerk in Nederland. Nederlanders mogen ook geen vuurwerk vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren. Als iemand vuurwerk koopt in Duitsland of België en hierheen haalt, is dat strafbaar. Voor 15 december mocht er wel maximaal 25 kilo vuurwerk worden ingevoerd. Ook kopen via buitenlandse webshops is verboden.

Vuurwerkliefhebbers hebben maling aan vuurwerkverbod

„Heel veel mensen kunnen het toch niet laten”, zegt voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Hij baalt nog steeds van het verbod, dat dit jaar volgens de organisatie onverwacht werd ingesteld. Volgens hem is het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw „een fantastische traditie die de meeste Nederlanders willen behouden”.

Om die reden zullen veel liefhebbers geen gehoor geven aan het vuurwerkverbod. Volgens Peters helpt het ook niet dat meerdere gemeenten hebben aangegeven het verbod niet of nauwelijks te gaan handhaven. „Vorig jaar bleek tijdens de jaarwisseling ook al dat de pakkans zo goed als nul is”, zegt Peters, die zich zelf wel aan het vuurwerkverbod zal houden.



Keihard "STOP, POLITIE" vanuit je auto naar #vuurwerk afstekende jeugd roepen, is één van de mooiere dingen om nu te doen. — Jur (@jurtje) December 31, 2021



Vandaag liet ik de hond uit hier in de wijk. Twee jongens fietsten langs en 1 van hen riep: “Mevrouw, is uw hond bang voor vuurwerk?” Ik: “Ja, dat vindt hij niet leuk”. “Oké, dan steken we het niet af. Dat doen we niet als we dieren zien”. En ze hielden woord. Toppers! #vuurwerk — J℮t*♪ (@flaphoed) December 29, 2021



