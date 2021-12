Chinese stad Xi’an zit in strengste lockdown: ‘We hebben voedseltekort’

De inwoners van de Chinese stad Xi’an zitten in een extreem strenge lockdown. Zó streng dat ze niet de deur uit mogen om eten te kopen. De overheid stelt dat zij de inwoners voorziet in voedsel. Maar op social media klinken geluiden dat bewoners lang moeten wachten en honger hebben.

De 13 miljoen inwoners van de stad moeten sinds afgelopen week binnenblijven. Dit om een nieuwe corona-uitbraak zo snel mogelijk in te dammen. Hoewel wij in Nederland momenteel ook in een lockdown verkeren, gaat het er in China een stuk heftiger aan toe, schrijft BBC vandaag.



Shanxi province xi'an city

Chinese biochemistry stormtroopers are striking again!

Authorities are sanitizing the whole city day and night.

2021.12.26 pic.twitter.com/BHJ3j3NUbI — Songpinganq (@songpinganq) December 28, 2021

Chinese Xi’an in totale lockdown

Want de bewoners mogen de deur helemaal niet uit. Zelfs niet voor essentiële redenen, zoals een bezoek aan de supermarkt. Daarom moet de regering voedsel bij alle huishoudens afleveren. Maar volgens geluiden op social media heeft lang niet iedereen die voorraad gekregen. En kampen de Chinezen met honger.



Paniek in Xi’an; vandaag meer dan 50 covidgevallen erbij. Lockdown is vanmiddag ingegaan. https://t.co/NhKykqEDYG — anouk eigenraam (@askimono) December 22, 2021

De laatste horrorverhalen die we kregen vanuit China kwamen nog uit Wuhan, aan het begin van de coronacrisis. De uitbraak in Xi’an is een van de ergste sinds een lange tijd. China hanteert namelijk een zeer strenge ‘zero-Covid-strategie’.

Chinezen hebben voedsel tekort en honger

Inmiddels zit Xi’an op dag negen in totale lockdown. Eerst mocht nog één persoon per huishouden iedere twee dagen de deur uit voor essentiële boodschappen. Maar die regels werden afgelopen maandag aangescherpt. De enige reden waarom de Chinezen buiten komen, is om zich te testen op het coronavirus.



Ja mensen, dit is een echte #lockdown. Nu rond de 1100 mensen met corona in #Xian. https://t.co/jvQL29Z8D6 — Rick (@viewfromacloud) December 30, 2021

Inwoners vertellen via social media-kanalen dat ze geen voedsel hebben. Of dat ze al dagen wachten na een bestelling. Ook schijnen er verschillen per regio te zijn wie wel en geen voedsel ontvangen. Er zijn tekorten en de prijzen blijken hoog. In een video die rondgaat op social media, zie je boze Chinezen tekeer gaan tegen de lokale politie. Dit door de voedseltekorten en de langdurende strenge lockdown.



Coronabesmettingen

Staatskrant Global Times schrijft dat voedsel wel wordt afgeleverd bij woningen. Maar dat een tekort aan vrijwilligers, bezorgers en chauffeurs de boel vertraagt. Ook de lokale overheden bevestigen dat logistieke belemmeringen voor problemen zorgen, hoewel de Chinese minister van handel gisteren meldde dat inwoners voldoende voedsel hebben. En op de Chinese staatszender verschijnen beelden van arbeiders die voedsel sorteren, bekostigd door de Chinese overheid.



Community workers in Xi'an mobilize to deliver free supplies to residents undergoing lockdown. China — once again — proving it is possible to effectively contain viral spread while ensuring people don't suffer for it. pic.twitter.com/LZzmdhsAlD — Ian Goodrum (@isgoodrum) December 29, 2021

De strenge lockdown in Xi’an betekent ook dat busstations sloten, vluchten cancelden en men veel moet testen. In de stad werden sinds 9 december 1300 coronabesmettingen geregistreerd.